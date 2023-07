Chủ tịch Vĩnh Long khen thưởng thanh niên dũng cảm bắt cướp

TPO - Lãnh đạo Công an huyện Long Hồ vừa phối hợp với chính quyền xã Phú Quới tổ chức lễ trao quyết định tặng thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho anh Nguyễn Xuân Đoàn - người dũng cảm bắt cướp.

Anh Nguyễn Xuân Đoàn (SN 1990, cư trú thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), hiện đang tạm trú tại xã Phú Quới, huyện Long Hồ được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản xảy ra vào ngày 9/7 tại địa bàn xã Phú Quới, huyện Long Hồ.

Cụ thể, khoảng 13 giờ 55 phút ngày 9/7, khi đang ngồi uống cà phê trên địa bàn xã Phú Quới, anh Đoàn nghe tiếng tri hô cướp của người dân. Nhìn thấy đối tượng bỏ chạy, anh Đoàn nhanh chóng rượt theo, được khoảng 100 mét thì đuổi kịp và quật ngã đối tượng cướp, thu hồi được chiếc nhẫn vàng 24k (5 chỉ) trong tay đối tượng.

Tiếp nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường lập biên bản vụ việc. Qua làm việc, đối tượng Trần Công Dũng (SN 1979, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) khai nhận, do không có tiền nên đã giả vờ hỏi mua vàng, khi chủ tiệm vàng đưa chiếc nhẫn cho xem, Dũng liền đeo vào tay rồi bỏ chạy ra hướng Quốc lộ 1, sau đó bị anh Đoàn bắt giữ giao cho công an.

Để kịp thời biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Nguyễn Xuân Đoàn và nhân rộng trong nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã quyết định tặng thưởng cho anh Đoàn số tiền 2 triệu đồng được trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Vĩnh Long. Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cũng tặng Giấy khen kèm tiền thưởng cho anh Đoàn theo quy định.