Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ công an về kiện toàn Công an tỉnh Bắc Giang

TPO - Ngày 31/8, theo Công an tỉnh Bắc Giang, cơ quan này đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về mô hình tổ chức bộ máy Công an tỉnh Bắc Giang, và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Bắc Giang. Đồng thời, Thượng tá Nguyễn Thế Tuấn công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang về việc triển khai tổ chức bộ máy các đơn vị và quyết định điều động, bố trí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị theo chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong tinh, gọn, mạnh. Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Bắc Giang sáp nhập Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc vào Phòng Tham mưu; sáp nhập Phòng Cảnh sát môi trường vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và điều chỉnh tên gọi thành Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Công an tỉnh Bắc Giang cũng điều động, bố trí lãnh đạo, chỉ huy ở một số đơn vị theo đề án và phương án của Bộ Công an Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đánh giá cao vai trò, trách nhiệm và sự đồng lòng ủng hộ của cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, nhất là các đơn vị kiện toàn lại tổ chức bộ máy. Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, công an các đơn vị, địa phương thuộc diện sáp nhập, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cần nhanh chóng ổn định tổ chức, rà soát lại toàn bộ hồ sơ, tài liệu, thiết bị nghiệp vụ theo chuyên đề công tác để bàn giao đảm bảo đúng quy định. Nguyễn Thắng