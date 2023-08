Bản tin 8H: Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ

TPO - Thượng tá Nguyễn Minh Tân, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Đại tá Nguyễn Văn Nhựt đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Minh Tân, Trưởng Phòng Tham mưu, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Thượng tá Nguyễn Minh Tân sinh năm 1979, quê quán huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Chiều 22/8, Bộ Tư pháp có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí thông báo việc ông Đỗ Xuân Quý, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, sẽ làm người phát ngôn của Bộ này. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trao quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Xuân Quý, Phó chánh Văn phòng Bộ Tư pháp, giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp kể từ ngày 1/8. Ông Quý sinh năm 1987, quê ở tỉnh Hải Dương, có nhiều năm làm thư ký lãnh đạo Bộ Tư pháp. Trong khi đó, người tiền nhiệm ông Quý là ông Nguyễn Quốc Hoàn được điều động đến công tác tại Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) và bổ nhiệm giữ chức vụ Cục trưởng, kể từ ngày 1/8.

Ngày 22/8, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Bù Đốp đã vào cuộc điều tra vụ bé 2 tuổi tử vong, nghi do sặc sữa khi ở nhà cùng cha dượng. Trước đó, khoảng 17h ngày 21/8, anh N.T.T. (27 tuổi, ngụ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp) cho bé O. (2 tuổi), con trai riêng của chị T.T.T.X. (24 tuổi, ở chung với Tuấn), uống sữa. Ban đầu, bé O. nằm uống sữa bình dưới nền nhà. Sau đó, anh T. bế vào giường cho bé O. tiếp tục uống. Được một lúc, anh T. phát hiện bé nằm bất động trên giường, sữa chảy ra từ mũi và miệng. Anh T. bế bé lên nhà người thân gần đó rồi hô hấp nhân tạo, đi cấp cứu nhưng O. đã tử vong.

Sáng 22/8, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tổ chức lễ trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 trị giá gần 257 tỷ đồng tại kỳ quay số trước đó 10 ngày. Khách hàng trúng thưởng là ông Đ.H., 36 tuổi, đang kinh doanh tự do tại tỉnh Gia Lai. Tỷ phú Vietlott mới cho biết mua vé số trúng thưởng qua ứng dụng trên điện thoại sau khi đi làm về buổi chiều. Đến sau 19h ngày 12/8, ông nhận thông báo là chủ nhân giải thưởng gần 257 tỷ đồng. Ông kể mới báo tin trúng thưởng trăm tỷ cho anh trai, chưa cho vợ con biết để coi như một món quà. Sau khi nộp thuế thu nhập cá nhân 10%, ông H. nhận về hơn 230 tỷ đồng. Ông H. chưa có kế hoạch sử dụng tiền thưởng, chỉ mới trích 3 tỷ đồng để làm từ thiện.

Ngày 22/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 51 ca mắc COVID-19, cao nhất trong gần một tuần qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.622.514 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.439 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện cả nước chỉ còn 1 bệnh nhân đang thở ôxy, giảm so với ngày trước đó. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều và đêm 23/8 đến đêm 24/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 200 mm. Từ 25/8, mưa lớn ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần. Ngày 23-24/8, Nghệ An đến Khánh Hòa nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài đến khoảng 27-28/8. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác.