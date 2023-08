Bản tin 8H: Đấu giá 20 ô tô công dôi dư, giá khởi điểm hơn 2,5 tỷ đồng

TPO - 20 xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư, thu hồi theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng, được bán đấu giá với giá khởi điểm là 2,5 tỷ đồng.

Ngày 20/8, thông tin từ Sở Tài chính TP Đà Nẵng, Sở vừa có thông báo lựa chọn Công ty đấu giá hợp danh số 5-Quốc gia (193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) là đơn vị tổ chức bán đấu giá 20/39 ô tô phục vụ công tác chung dôi dư. 20 chiếc xe sẽ được đưa ra đấu giá là ô tô phục vụ công tác chung dôi dư được thu hồi theo quyết định của UBND TP Đà Nẵng. Các xe công dôi dư này sẽ được bán đấu giá cả lô, không đấu giá lẻ và giá khởi điểm được UBND TP Đà Nẵng phê duyệt là hơn 2,5 tỷ đồng. Trước đó, UBND TP Đà Nẵng có quyết định thu hồi tài sản, trong đó thu hồi 79 ô tô dôi dư và giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận, thành lập hội đồng định giá, tổ chức thực hiện bán đấu giá, nộp tiền vào ngân sách thành phố theo quy định.

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội phát đi thông báo tìm nhân chứng vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 19/8 tại khu vực cầu vượt Kim Chung (xã Kim Chung, huyện Đông Anh), khiến 2 người tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy và 2 thi thể. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn, danh tính và các phương tiện khác có liên quan tới sự việc cũng chưa có thông tin xác minh. Cùng ngày, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cũng đang điều tra vụ va chạm giữa 2 xe máy (mỗi xe chở hai người) trên đoạn đường trước số nhà 773 đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai). Hậu quả, B.N.H. (SN 2004), chiến sĩ công an nghĩa vụ đang công tác tại một đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội, tử vong và 3 người khác bị thương.

Ngày 20/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đã triệu tập quản trị viên trang "Xe Phú Thọ" để làm rõ hành vi đăng tải thông tin khẳng định biển số 19A-555.55 đã có chủ. Trước đó, anh L.T.T. (ở TP. Việt Trì, Phú Thọ) đăng tải hình ảnh chụp ô tô nhãn hiệu KIA Caren màu trắng có gắn BKS 19A-555.55 lên trang "Xe Phú Thọ" và khẳng định biển số này đã có chủ. Qua xác minh, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện anh T., là quản trị viên của trang "Xe Phú Thọ”, lấy thông tin, hình ảnh trên mạng rồi chế, gắn biển kiểm soát 19A-555.55 lên ô tô nói trên để đăng tải lên mạng xã hội nhằm mục đích "câu view". Tại cơ quan công an, anh T. đã thừa nhận hành vi, nhận thức được vi phạm và xóa bài viết.

Trong ngày 20/8, hai vụ cháy xe đã liên tục xảy ra trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (đoạn đi qua tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai). Vào khoảng 16h45 ngày 20/8, khi đang lưu thông trên cao tốc, xe khách giường nằm BKS 51B-189.99 chở hàng chục hành khách bất ngờ bốc cháy tại Km5 đoạn qua xã Hàm Cường (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận). Chiếc xe bị cháy trơ khung, may mắn không thiệt hại về người. Đến 18h cùng ngày, hiện trường vụ cháy mới được giải quyết xong. Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, xe tải do tài xế Trần L. (34 tuổi, quê Quảng Ngãi) điều khiển bốc cháy khi vừa qua trạm thu phí khoảng 200 m (cách nút giao cao tốc Long Thành - Dầu Giây khoảng 2 km thuộc tỉnh Đồng Nai). Do ngọn lửa bùng phát quá nhanh, tài xế không kịp lấy giấy tờ, tiền bạc để trong xe. Cabin bị thiêu rụi.

Theo đề nghị của Sở Công Thương, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thống nhất chủ trương để Công ty PTS Viễn Đông khảo sát, nghiên cứu dự án làm băng tải vận chuyển than từ Lào về Việt Nam qua tỉnh này. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 8.000 tỷ đồng, được chia thành ba giai đoạn, hoàn thành sau 2 năm. Công ty cổ phần đầu tư PTS Viễn Đông là nhà thầu vận chuyển than cho Tập đoàn Phonesack Group từ mỏ than Kà Lừm, tỉnh Sekong, Lào về các cảng Chân Mây, Thuận An của Thừa Thiên - Huế và Cửa Việt qua cửa khẩu quốc tế La Lay, Quảng Trị. Mỏ than tại huyện Kà Lừm trữ lượng khoảng 670 triệu tấn. Kế hoạch vận chuyển than của công ty giai đoạn 2023-2024 khoảng 4-6 triệu tấn/năm; 2025-2026 khoảng 8-10 triệu tấn/năm và từ năm 2027 đạt 15 triệu tấn/năm trở lên.

Từ 21-29/8, khu vực Bắc Bộ và Hà Nội duy trì mưa giông trong nhiều ngày, đặc biệt trong 3 ngày 22-24/8 sẽ có mưa dông nhiều nơi, cục bộ có mưa to đến rất to, các ngày khác có mưa dông rải rác vào chiều và tối. Mức nhiệt cao nhất trong những ngày này chủ yếu khoảng 33 độ thời kỳ đầu và tăng lên 34 độ ở 3-4 ngày cuối. Trong khoảng những ngày cuối tháng 8, khu vực Bắc Bộ vẫn nằm trong giai đoạn mưa nhiều đan xen với 1-2 đợt nắng nóng. Trong khi đó, ngày 21/8, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong những ngày tới.

Ngày 20/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 mới, giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.419 ca nhiễm. Tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.427 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 1 ca. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin.