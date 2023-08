Bản tin 8H: Trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ

TPO - Bộ Công an vừa tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023.

Chiều 16/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cử sĩ quan thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình (GGHB) Liên hợp quốc (LHQ) tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023. Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao Quyết định của Chủ tịch nước cho 3 sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023. Trước đó, ngày 12/8, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định cử mới 03 sĩ quan Công an đi làm nhiệm vụ GGHB Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan năm 2023 gồm: Trung tá Bùi Phương Lân; Trung tá Nguyễn Thu Hà và Thiếu tá Đinh Mạnh Cường. Như vậy, đến nay, Bộ Công an đã có 7 sĩ quan Công an tham gia hoạt động GGHB Liên hợp quốc.

Chiều 16/8, gia đình ông Trần X.L. (SN 1973; ngụ phường Quảng Phong; Trưởng Phòng Nội vụ thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) cùng 2 gia đình trong xóm rủ nhau ra sông Gianh tắm. Một lúc sau, ông L. phát hiện vợ cùng 2 cô con gái bị nước cuốn ra xa, liền bơi ra lần lượt cứu vợ và 1 cô con gái đưa lên bờ. Đến lượt con gái thứ 2, ông L. bị kiệt sức nên cũng bị nước cuốn trôi. Nghe tiếng tri hô, hai người đàn ông gần đó nghe thấy liền lao xuống sông vớt 2 cha con gặp nạn lên bờ rồi tiến hành sơ cứu bước đầu. Tuy nhiên, ông L. đã tử vong, con gái may mắn được cứu sống. Theo một số người dân, thời điểm trên, nước trên sông Gianh dâng cao chảy xiết. Ông L. từng là Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Ba Đồn, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Phòng Nội vụ thị xã từ tháng 1/2020.

Ngày 16/8, UBND TP HCM có văn bản yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm soát trong chi tiêu khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố. UBND thành phố cho biết số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm 2022. Số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là 4,61 triệu lượt người, tăng 40,6% so với cùng kỳ năm 2022. Số chi là 4.857 tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ và khả năng sẽ vượt dự toán chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giao năm 2023. Do đó, UBND thành phố giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm y tế thành phố chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng kế hoạch, quản lý sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Từ đầu năm đến ngày 11/8, cả nước ghi nhận hơn 57.600 người mắc sốt xuất huyết, ít nhất 14 ca tử vong tại 9 tỉnh, thành. Tại miền Bắc, đến giữa tháng 8, có hơn 10.000 ca mắc, riêng Hà Nội chiếm gần 40%. Một số chuyên gia về bệnh truyền nhiễm nhận định Hà Nội có nguy cơ trở thành “điểm nóng” về sốt xuất huyết ở miền Bắc. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ngày 16/8 cho biết, thành phố đã ghi nhận hơn 3.500 ca sốt xuất huyết, tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2022. Ca mắc xuất hiện tại 30/30 quận, huyện, thị xã; 440/579 xã, phường, thị trấn. Bệnh nhân có xu hướng gia tăng nhanh trong 4 tuần gần đây. Trung bình mỗi tuần ghi nhận từ 500-600 ca mắc mới, riêng tuần qua có 762 ca. Dự báo, đỉnh dịch năm 2023 có thể rơi vào khoảng tháng 9, 10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 17-18/8, Nghệ An đến Ninh Thuận nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng ở Trung Bộ có thể kéo dài đến khoảng 19/8. Ngày 17/8, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối mưa rào và dông rải rác. Từ đêm 18-19/8, Bắc Bộ khả năng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to; ngày 20/8 mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Ngày 16/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 51 ca mắc COVID-19, cao nhất trong 5 ngày qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.622.327 ca nhiễm. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Trong ngày có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện chỉ còn 1 bệnh nhân nặng phải thở ôxy. Đến nay, nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin. Số liều vắc-xin COVID-19 đã tiêm trên 100 người dân tại Việt Nam cao hơn 1,6 lần so với trung bình của thế giới. Tỉ lệ tiêm liều cơ bản cao hơn 1,4 lần so với trung bình của thế giới và tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại cao hơn 2 lần so với trung bình thế giới. Tỉ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; tỉ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 82%.

Chiều 16/8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y nhân sự giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết, tại Kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII đối với đồng chí Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. (XEM CHI TIẾT)