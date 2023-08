Bản tin 8H: Trưởng công an huyện chuyển ngành làm chủ tịch UBND huyện

TPO - Thượng tá Nguyễn Thành Thường - Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên (tỉnh Bình Dương), nhận quyết định chuyển ngành để nhận công tác tại UBND huyện Bắc Tân Uyên sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND huyện.

Ngày 14/8, tại Công an huyện Bắc Tân Uyên (Bình Dương), Đại tá Nguyễn Văn Dựt - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, đã trao quyết định chuyển ngành đối với Thượng tá Nguyễn Thành Thường - Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên, đến nhận công tác tại UBND huyện Bắc Tân Uyên. Theo đó, Thượng tá Thường sẽ đến nhận công tác tại UBND huyện Bắc Tân Uyên và giữ chức Chủ tịch UBND huyện. Trước đó, tại Kỳ họp lần thứ 7 HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026, được tổ chức vào cuối tháng 7/2023 đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Thái Thanh Bình - Bí thư kiêm Chủ tịch UBND huyện (theo chủ trương Bí thư không kiêm nhiệm làm Chủ tịch UBND huyện), đồng thời giới thiệu và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện đối với Thượng tá Nguyễn Thành Thường - Trưởng Công an huyện Bắc Tân Uyên.

Ngày 14/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiến hành thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của tháng 8/2023 và truy trả số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023 theo mức mới cho hơn 3,3 triệu người. Tổng số tiền chi trả đợt này khoảng 20.833 tỷ đồng, trong đó, 18.654 tỷ đồng chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức hưởng mới của tháng 8/2023 và 2.179 tỷ đồng chi trả phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023 cho người hưởng. Ngay trong buổi sáng 14/8, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cơ bản hoàn thành việc chi trả đối với 1,24 triệu người hưởng thông qua đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tài khoản cá nhân tại ngân hàng (ATM), với tổng số tiền trên 8.801 tỷ đồng.

Cục CSGT Bộ Công an cho biết, từ năm 2022 đến sáu tháng đầu năm 2023, cả nước xảy ra 16.229 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ. Trong đó, TNGT do phương tiện kinh doanh vận tải xảy ra 5.778 vụ (35,60%), làm chết 3.724 người (40,99%), bị thương 2.767 người (24,63%). Trong sáu tháng đầu năm 2023, TNGT đường bộ xảy ra 4.906 vụ, làm chết 2.821 người, bị thương 3.458 người. So sánh với 6 tháng cùng kỳ năm 2022, giảm 863 vụ (-14,96%), giảm 527 người chết (-15,74%), giảm 268 người bị thương (-7,19%). Để đảm bảo tình hình về trật tự, an toàn giao thông, hạn chế các vụ tai giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch về tổng kiểm soát xe ôtô kinh doanh vận tải hành khách và xe ôtô vận tải hàng hóa bằng container bắt đầu từ ngày 1/8 đến 15/10/2023.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023 về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử. Theo đó, Chính phủ quyết nghị thực hiện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ. Chính phủ giao Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp cần thiết bảo đảm chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển khai Nghị quyết. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023, thay thế Nghị quyết số 79/NQ-CP ngày 25/5/2020 và Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 27/4/2022.

Chiều 14/8, đại diện Trạm kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), xác nhận đã tìm thấy thi thể anh anh Đ.C.L. (35 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) - tài xế chở hàng hóa cho một doanh nghiệp gặp nạn trong vụ sạt lở tại đèo Đất (tỉnh Bolykhămxay, Lào). Thi thể anh L. được tìm thấy trong đống đổ nát cùng giấy tờ tùy thân. Trước đó, chiều 6/8, Đại úy Võ Anh Tuấn, Trạm trưởng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết phát hiện có một nam tài xế xe đầu kéo container người Việt Nam tử vong trong vụ sạt lở tại Đèo Đất do mưa lớn kéo dài từ chiều tối 3/8.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 15/8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1. Ngày 15-16/8, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Cảnh báo nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 18-19/8.

Ngày 14/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 20 ca mắc COVID-19, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.238 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.388 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 1 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Hiện cả nước đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế đang thực hiện hoàn thiện hồ sơ đưa COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B.