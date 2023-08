Bản tin 8H: Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang thêm nhiệm vụ mới

TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang kiêm nhiệm chức vụ Tổ trưởng Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 11/8/2023 thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Tổ công tác). Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang là Tổ trưởng Tổ công tác. Tổ phó Tổ công tác là: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long (Tổ phó thường trực); Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn. Tổ công tác có trách nhiệm báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Tổ công tác, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tư pháp là Cơ quan thường trực Tổ công tác, sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Tổ công tác.

Ngày 11/8, Cục Thuế tỉnh Quảng Trị xác nhận đơn vị đã ban hành quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông H.C.T, (51 tuổi, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ-Dự toán-Pháp chế Cục thuế tỉnh). Thời gian đình chỉ 15 ngày, từ ngày 10-25/8. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 5/8, ông H.C.T điều khiển ôtô 74A-122.07 lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh-Lao Bảo. Khi đến địa phận xã Tân Lập, huyện Hướng Hóa, ôtô va chạm với môtô 74H1-332.08 do chị L.T.P.A (29 tuổi, trú xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa) điều khiển theo chiều ngược lại. Vụ tai nạn khiến chị L.T.P.A bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện ngay sau đó.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả kiểm tra sự việc đường băng Sân bay Vinh bị hư hỏng và phải đóng cửa vào đầu tháng 7. Theo Cục Hàng không, qua rà soát quá trình xây dựng và bảo trì đường băng Sân bay Vinh cho thấy sau 5 năm đưa vào khai thác, mặt bê tông nhựa có dấu hiệu xuống cấp. Lớp bê tông nhựa trên cùng dày 7cm có dấu hiệu không kết dính bám với lớp bêtông bên dưới. Thời điểm nhiệt độ lên 50 độ C làm giảm sức chịu tải của lớp mặt đường, dẫn đến lớp bê tông nhựa mặt đường dễ hằn lún, biến dạng và bong bật. Vị trí hư hỏng lại ở khu vực máy bay quay đầu và cất cánh, càng khiến bề mặt đường dễ biến dạng, bong bật. Cục Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thống nhất nhận định các nguyên nhân trên chỉ là kết quả xác minh ban đầu.

Chiều 11/8, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ 3 tỷ đồng từ Ban Vận động cứu trợ Trung ương tới lãnh đạo tỉnh Yên Bái nhằm hỗ trợ người dân vùng lũ khắc phục hậu quả thiên tai. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái Nguyễn Thế Phước cho biết, mưa lũ những ngày qua tại tỉnh Yên Bái đã làm 4 người chết (do lở đất đá, lũ cuốn trôi) tại huyện Mù Cang Chải và Văn Yên. Đến 19h ngày 11/8, ước thiệt hại ban đầu trong đợt thiên tai này gần 110 tỷ đồng. Mù Cang Chải là địa phương chịu hậu quả nặng nề nhất với 248 nhà bị thiệt hại; trong đó, 68 nhà bị sập, trôi hoàn toàn, 144 nhà bị thiệt hại nặng, 36 hộ dân phải di dời khẩn cấp…

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 12/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ và Thanh Hóa khả năng kéo dài đến khoảng đêm 12/8. Ngày 12-13/8, Quảng Trị đến đến Ninh Thuận tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ 14/8, nắng nóng có thể mở rộng ra Bắc Trung Bộ và kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 11/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 59 ca mắc COVID-19, tăng mạnh so với ngày trước đó và cao nhất trong hơn 3 tuần qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.178 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.381 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Đến nay, tổng số liều vắc-xin COVID-19 đã tiêm là hơn 266,5 triệu.

Sáng 11/8, kỳ họp HĐND thành phố Lào Cai lần thứ mười ba (giải quyết công việc phát sinh) đã bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với 100% phiếu bầu, ông Nguyễn Tiến Ngân - Uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố, Giám đốc Ban quản lý dự án ĐTXD được tín nhiệm bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND thành phố. Ông Nguyễn Tiến Ngân sinh ngày 16/10/1973, quê xã Gia Điền, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. Tân Phó Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai có trình độ chuyên môn cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản lý công; trình độ lý luận chính trị cao cấp. (XEM CHI TIẾT)