Bản tin 8H: Lý do hàng trăm cán bộ, công - viên chức xin nghỉ việc ở Bình Thuận

TPO - Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận thống kê có 215 cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc trong năm qua.

Ngày 7/8, Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận cho biết, qua thống kê, từ ngày 1/7/2022 đến ngày 30/4/2023, toàn tỉnh có 215 cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc, chiếm tỷ lệ 1,26% tổng số cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh. Trong số những người xin nghỉ việc có 38 trường hợp là cán bộ, công chức, chiếm tỷ lệ 2,06% tổng số cán bộ, công chức của tỉnh; 177 trường hợp là viên chức, chiếm tỷ lệ 1,18% tổng số viên chức của tỉnh. Số lượng người xin nghỉ việc tập trung vào nhóm đối tượng viên chức thuộc các ngành giáo dục và y tế. Theo Sở Nội vụ tỉnh Bình Thuận, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh thời gian gần đây xin nghỉ việc có xu hướng tăng là do chế độ tiền lương hiện nay thấp, còn nhiều bất cập, nhiều người nghỉ việc để tìm việc làm có thu nhập tốt hơn; nhiều trường hợp cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ việc do e ngại việc xử lý trách nhiệm…

Ngày 7/8, Công an TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Đ.H.H. (SN 1988, trú tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh). Trước đó, vào tối 4/8, ông Đ.H.H. cùng nhóm đồng nghiệp thuộc Đội Thanh tra giao thông số 3 (Thanh tra Sở giao thông tỉnh Quảng Ninh) thuê phòng nghỉ tại 1 khách sạn trên địa bàn phường Hồng Gai, TP Hạ Long. Đến sáng 5/8, đồng nghiệp đã phát hiện ông Đ.H.H. nằm bất tỉnh dưới đất. Sau đó, ông H. được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong.

Chiều 7/8, tại Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn những tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, báo cáo cho biết trong 7 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 1.753 sự cố, thiên tai, làm chết 267 người, mất tích 78 người, bị thương 291 người; chìm, cháy, hỏng 302 phương tiện, cháy 628 nhà xưởng; 1.176 ha rừng; sập đổ, tốc mái 9.075 nhà; hư hại 45.536 ha lúa và hoa màu... Toàn quốc phải huy động 53.490 lượt người và 3.633 lượt phương tiện các loại, khắc phục 1.753 vụ, cứu được 1.595 người và 178 phương tiện, hướng dẫn và di dời 747 hộ dân với 3.011 người tới nơi an toàn, thông báo hướng dẫn cho 103.898 phương tiện và 754.909 người biết thông tin của bão, áp thấp nhiệt đới để kịp thời phòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa phê duyệt phương thức vận hành hệ thống điện quốc gia tháng 8/2023 và các tháng cuối năm, theo đề xuất của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0). EVN dự báo, tháng 8/2023, sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn hệ thống ở mức 825,8 triệu kWh/ngày, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2022. Theo tính toán của A0, hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng công suất đỉnh từ các tháng 8 đến 12, song mức dự phòng ở tháng 8 thấp, dự kiến chỉ gần 308 MW. Công suất dự phòng sẽ được tăng lên vào các tháng tiếp theo, từ khoảng 3.000 - 5.000 MW. Trong trường hợp phụ tải tăng trưởng bất thường, hệ thống điện quốc gia và miền Bắc có khả năng tăng trưởng tương ứng là 12,44% và 21,1%. Trong trường hợp nắng nóng tiếp tục kéo dài và không xuất hiện mưa, khả năng công suất lớn nhất của phụ tải miền Bắc tăng trưởng ở mức 25,69% so với cùng kỳ, tương ứng với gần 25.043 MW.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 8/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; riêng khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 7/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 24 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.622.021 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.3509 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 1 ca. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Hiện nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ bao phủ vắc-xin COVID-19 cao nhất thế giới. Tỉ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%. Hiện, Bộ Y tế đang chuẩn bị các thủ tục để chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký quyết định thành lập hội đồng tư vấn và tổ thư ký hội đồng tư vấn triển khai thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Theo đó, Hội đồng tư vấn do TS Trần Du Lịch - ủy viên Hội đồng tư vấn chính sách tiền tệ quốc gia - làm chủ tịch. TS Trương Minh Huy Vũ - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - làm phó chủ tịch. Hội đồng tư vấn còn có 23 thành viên là các chuyên gia của các viện, trường, cơ quan, đơn vị, trong đó có PGS.TS. Trần Hoàng Ngân - thư ký Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên. Tổ thư ký của Hội đồng tư vấn do ông Triệu Thành Sơn - Trưởng phòng Quản lý khoa học, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM - làm tổ trưởng. (XEM CHI TIẾT)