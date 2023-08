Bản tin 8H: BHYT chi trả số tiền cao nhất 4,69 tỷ đồng cho bệnh nhân sinh năm 2018

TPO - Số tiền cao nhất mà Bảo hiểm Y tế chi trả là 4,69 tỷ đồng, cho bệnh nhân sinh năm 2018, ở Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, bị bệnh rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat.

Theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, từ năm 2022 đến 6 tháng đầu năm 2023, cả nước có 94 người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trên 1 tỷ đồng. Người bệnh được quỹ BHYT chi trả cao nhất là 4,69 tỷ đồng (trong đó năm 2022 là 2,94 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm 2023 là 1,75 tỷ đồng); sinh năm 2018, ở Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, bị bệnh rối loạn khác của chuyển hóa carbohydrat. Theo BHXH Việt Nam, vài năm trở lại đây, mỗi năm quỹ BHYT chi trả với số tiền hơn 100.000 tỷ đồng cho việc khám chữa bệnh BHYT. Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2023, quỹ chi hơn 57.000 tỷ đồng cho gần 83 triệu lượt khám chữa bệnh, tăng gần 10.800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Tỉ lệ chỉ định điều trị nội trú bình quân toàn quốc 6 tháng 2023 là 10%, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Chiều 5/8, bà Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn tỉnh Lâm Đồng cho biết, Ban thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vừa quyết định truy tặng huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Đại úy Cảnh sát giao thông (CSGT) Lê Ánh Sáng và anh Phạm Ngọc Anh. Theo quyết định này, Đại úy Lê Ánh Sáng, Phó Bí thư Chi đoàn 3, Đoàn cơ sở Phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng, và Phạm Ngọc Anh, đoàn viên Chi đoàn Tổ dân phố 7, thị trấn Madaguoi, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), đã dũng cảm quên mình trong khi thực hiện nhiệm vụ tình huống cấp bách. Đại úy Sáng và anh Ngọc Anh qua đời trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc vào chiều 30/7.

Thường trực Huyện ủy Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bất thường để tiến hành công tác tổ chức cán bộ theo theo quy trình quy định. Tại hội nghị, trên cơ sở tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy, các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tiến hành bầu bổ sung ông Rah Lan Lân-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Chư Pưh khoá X (nhiệm kỳ 2020-2025). Kết quả phiếu bầu, 30/30 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tham dự hội nghị đồng ý, đạt 100%.

Ngày 5/8, lãnh đạo UBND thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) cho biết lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm tung tích 3 ngư dân mất tích. Theo thông tin ban đầu, từ ngày 3/8 đến nay không liên lạc được với gia đình ngư dân đi đánh cá trên chiếc tàu QN-3457 tại vùng biển Cát Bà, TP Hải Phòng. Lực lượng chức năng và người dân hiện đã tìm thấy những mảnh vỡ của chiếc tàu bị sóng đánh vỡ tại vùng biển Cát Bà. Gia đình 3 người trên chiếc tàu gặp nạn gồm ông Nguyễn V.X. (53 tuổi), vợ là bà Nguyễn T.G., (52 tuổi) và con trai Nguyễn T.A. (18 tuổi), trú tại khu Thống Nhất 2, phường Tân An, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 5/8, ông Nguyễn Văn Chiến (70 tuổi, ngụ phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ) cho biết vừa bắt được con tê tê quý hiếm. Theo đó, sáng cùng ngày, trong lúc đi đặt lợp bắt cá ở gần nhà, ông Chiến phát hiện trong đám cỏ có con vật có hình dáng kỳ lạ. Ông Chiến cùng con trai bắt con vật rồi trình báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, chính quyền địa phương đã đến kiểm tra và xác định đây là con tê tê nặng khoảng 8kg. Cơ quan chức năng đã liên hệ Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ để bàn giao.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, từ 6 -7/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 180 mm; Nghệ An, Hà Tĩnh mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30 mm/24h, có nơi trên 50 mm/24h. Từ đêm 7-8/8, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày 6-7/8, khu vực từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Cảnh báo nắng nóng ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 5/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 mới, giảm sâu so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.978 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 7 người khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.3507 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Hiện nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ bao phủ vắc-xin COVID-19 cao nhất thế giới. Tỉ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 919/QĐ-TTg bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Sự, Trưởng Ban biên tập tin Trong nước, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN). TTXVN hiện có 1 tổng giám đốc và 3 phó tổng giám đốc. Cụ thể: Tổng Giám đốc là bà Vũ Việt Trang, ba phó tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Tuấn Hùng, bà Đoàn Thị Tuyết Nhung và bà Nguyễn Thị Sự.