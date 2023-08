Bản tin 8H: Bộ Ngoại giao điều động, bổ nhiệm 6 lãnh đạo cấp Vụ

TPO - Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt vừa trao quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm cho 6 cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Vụ.

Chiều 3/8, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trao quyết định tiếp nhận và điều động bà Đỗ Ngọc Thủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên, kết thúc thời gian biệt phái, giữ chức Phó Vụ trưởng, Văn phòng Đảng ủy - Đoàn thể; ông Hoàng Dũng, Phó Vụ trưởng, Văn phòng Đảng uỷ - Đoàn thể, nhận công tác tại Trung tâm Vận tải đối ngoại V75 và phân công làm Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Vận tải đối ngoại V75; ông Nguyễn Thành Lê, Phó Vụ trưởng, Vụ Biên giới Việt - Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia, giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia; bổ nhiệm lại có thời hạn ông Dương Thanh Bình giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng, Học viện Ngoại giao; ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Vụ trưởng, Vụ Chính sách đối ngoại, giữ chức Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng Bộ; ông Phạm Thái Phương, Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp kinh tế, giữ chức Phó Vụ trưởng, Vụ Tổng hợp kinh tế.

Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Công Thương năm 2023. Các lãnh đạo Bộ Công Thương được lấy phiếu tín nhiệm gồm: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, các Thứ trưởng: Đỗ Thắng Hải, Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phan Thị Thắng. Theo Cổng TTĐT Bộ Công Thương, việc lấy phiếu tín nhiệm nhằm đánh giá sự tín nhiệm của công chức các đơn vị trực thuộc đối với Bộ trưởng và các Thứ trưởng trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Công Thương. Việc lấy phiếu cũng giúp mỗi cán bộ lãnh đạo Bộ Công Thương thấy được mức độ tín nhiệm để phấn đấu, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.

Tối 3/8, ông Hà Ngọc Viên, Chủ tịch UBND xã Đồng Trung (Thanh Thủy, Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy khiến người phụ nữ bị thương nặng. Khoảng 15h30 cùng ngày, đối tượng Trần Tú A. đã dùng xăng đốt nhà. Lúc đó, bà N.T.K. (mẹ của Tú A.) ở trong nhà, không bỏ chạy nên bị bỏng nặng, phải đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy, sau đó chuyển đi viện bỏng điều trị. Theo ông Viên, A. nghiện ma túy, đã ly hôn vợ. Hôm nay, đối tượng Tú A. xin tiền nhưng người mẹ không cho làm nảy sinh mâu thuẫn. Khi xảy ra sự việc, mọi người đã đưa 2 con nhỏ của Tú A. sang nhà hàng xóm lánh tạm. Hiện A. đã bị bắt.

Tại buổi họp báo chiều 3/8, ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên (thuộc Sở Nội vụ), đã thông tin về các đơn vị hành chính của TP.HCM thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết 117 của Chính phủ. Theo ông Hiếu, TP.HCM có 6 đơn vị hành chính cấp huyện và 149 đơn vị cấp xã thuộc diện sắp xếp, sáp nhập do chưa đảm bảo các tiêu chí về diện tích và dân số. Quận 3,4,5,10, 11 và Phú Nhuận thuộc diện cần sắp xếp. Ông Hiếu thông tin thêm trong số 149 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp có 7 đơn vị đã thực hiện sắp xếp trong giai đoạn trước nên không cần làm trong giai đoạn này. Đối với 142 đơn vị hành chính cấp xã còn lại, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, báo cáo về những trường hợp có yếu tố đặc thù để có phương án phù hợp.

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai, từ ngày 1/1 đến 2/8, ước tính toàn tỉnh thiệt hại 51,9 tỷ đồng do giông, lốc, sét, hạn hán, sương muối. Riêng trong đợt mưa lớn xảy ra vào ngày 2/8, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 899 triệu đồng. Trong đó, có 10 ngôi nhà bị ngập khoảng 0,5 m; 135,63 ha cây lúa và hoa màu, 0,34 ha cây cà phê bị ngập; có khoảng 559 m kênh mương bị sạt lở; 7 ngầm tràn bị ngập (nay đã trở lại bình thường). Các địa phương đang tiếp tục triển khai rà soát, thống kê thiệt hại. Hiện, lực lượng chức năng địa phương đang vận động người dân múc khối lượng đất bồi lấp trong diện tích cây trồng bị thiệt hại để tiếp tục sản xuất kịp vụ mùa; nạo vét, đắp lại các tuyến kênh đất bị sạt lở để ổn định dòng chảy, không ảnh hưởng đến tái sản xuất.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 4/8, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30 - 50 mm, có nơi trên 100 mm, Đông Bắc Bắc Bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 40 - 70 mm, có nơi trên 120 mm. Đêm 4/8 và ngày 5/8, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, Đông Bắc Bắc Bộ mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 100 mm. Ngày 4- 5/8, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác dông với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Mưa dông ở Bắc Bộ và mưa lớn ở Đông Bắc có thể kéo dài đến khoảng ngày 8/8.

Ngày 3/8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 25 ca mắc COVID-19, giảm 1 ca so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.934 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 2 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.347 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 4 ca, tăng 1 ca so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Hiện nước ta đã tiêm hơn 266,5 triệu liều vắc-xin COVID-19. Việt Nam là một trong những quốc gia có tỉ lệ bao phủ vắc-xin COVID-19 cao nhất thế giới.