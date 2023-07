Bản tin 8H: Phó chủ tịch xã bị kỷ luật vì phân công người không có chuyên môn nhận vắc xin

TPO - Phân công người không có chuyên môn đi nhận vắc-xin tiêm ngừa cho gia súc, gia cầm dẫn đến hư hỏng, gây lãng phí ngân sách hơn 14 triệu đồng, ông Huỳnh Quốc Đoàn, Phó chủ tịch UBND xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) bị kỷ luật khiển trách.

Ngày 30/7, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cho biết đã ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Huỳnh Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Thành. Theo UBKT huyện ủy Vĩnh Lợi, ông Huỳnh Quốc Đoàn với vai trò Phó chủ tịch UBND xã đã chủ quan trong chỉ đạo, phân công người không có chuyên môn đi nhận vắc xin tiêm ngừa cho gia súc, gia cầm đợt II năm 2022 dẫn đến số vắc xin bị hư hỏng phải tiêu hủy làm lãng phí tiền ngân sách của Nhà nước số tiền trên 14,5 triệu đồng. Làm việc với cấp trên, bản thân ông Đoàn đã tự giác nhìn nhận khuyết điểm, vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết từ 21-27/7, do nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện miền Bắc đạt sản lượng cực đại ngày là 477,9 triệu kWh, tăng 14,3 triệu kWh so với tuần trước. Công suất cực đại đạt 23.568MW, tăng 1.208 MW so với tuần trước. Trước đó, theo số liệu từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, công suất tiêu thụ điện của miền Bắc lập mức đỉnh cao nhất là trưa 18/7. Tuy nhiên, nhờ phụ tải miền Trung và miền Nam giảm cả về sản lượng và công suất so với tuần trước, dẫn đến phụ tải toàn quốc giảm. Cụ thể, sản lượng cực đại ngày toàn quốc đạt 893,7 triệu kWh, giảm khoảng 4,8 triệu kWh so với tuần trước; công suất cực đại đạt 43.220MW, giảm 710MW so với tuần trước. Nhờ vậy, dù nhu cầu sử dụng điện ở miền Bắc tăng cao nhưng việc cung ứng điện cho miền Bắc vẫn được đảm bảo.

Ngày 30/7, Bộ Y tế cho biết cả nước chỉ ghi nhận 14 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.621.812 ca nhiễm. Hiện tổng số ca được điều trị khỏi là 10.640.330 ca. Cả nước không còn bệnh nhân nặng phải thở ôxy. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Đến nay, tổng số liều vắc-xin COVID-19 đã tiêm là hơn 266,5 triệu. Tỉ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%; tỉ lệ tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 82%.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 31/7, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Ninh Thuận và Bình Thuận mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Từ chiều tối 30/7 đến ngày 1/8, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa 50-100 mm, có nơi trên 170 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Tối ngày 30/7, Cục CSGT Bộ Công an cho biết đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc. Đến rạng sáng ngày 31/7, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể của nạn nhân cuối cùng Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, nhận được thông tin khu vực chốt đèo Bảo Lộc (khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở, số cán bộ chiến sĩ thuộc trạm CSGT Madaguoi, Phòng CSGT - Công an tỉnh Lâm Đồng, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đã trở về chốt CSGT để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị. Không may, một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp ba cán bộ chiến sĩ công an và một người dân. Danh tính các nạn nhân trong vụ sạt lở nói trên được xác định là Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (SN 1981); Thượng uý Lê Quang Thành (SN 1977) và Thượng uý Lê Ánh Sáng (SN 1990). Người dân bị vùi lấp được xác định là anh Ngọc Anh (đang làm việc gần hiện trường đến hỗ trợ di chuyển đồ đạc, thiết bị). (XEM CHI TIẾT)

Ngày 30/7, ông Nguyễn Hữu Kỳ – Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, trong số 5 tàu cá của ngư dân bị thiêu rụi, chỉ có một tàu mua bảo hiểm. Theo ông Kỳ, việc chủ tàu không mua bảo hiểm sẽ phải đối diện với nguy cơ trắng tay, vỡ nợ nếu tàu gặp tai nạn, sự cố. Trước đó, vào khoảng 20h30 ngày 28/7, một tàu cá đậu trong cảng Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu bất ngờ bốc cháy dữ dội. Lửa lớn lan ra 4 tàu khác. Hậu quả 5 tàu đều bị thiêu rụi, thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Nguyên nhân được xác định là do chập điện. (XEM CHI TIẾT)

Bộ GD&ĐT cho biết, số liệu trên Hệ thống ghi nhận đến khi kết thúc đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2023 vào cuối ngày 30/7, tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển là hơn 660 ngàn, tương đương 66% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, cao hơn năm 2022 (64,07%). Tổng số nguyện vọng đã đăng ký hơn 3,4 triệu, trung bình 5,16 nguyện vọng/thí sinh. Năm 2022, tỉ lệ này là 4,78 nguyện vọng/thí sinh. Bắt đầu từ 0h00 ngày 31/7, hệ thống mở chức năng thanh toán lệ phí xét tuyển đối với những thí sinh đã đăng ký nguyện vọng thành công. (XEM CHI TIẾT)