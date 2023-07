Bản tin 8H: Thi hành kỷ luật Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vân Đồn

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Trí Dũng bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ngày 26/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Trí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Vân Đồn, bằng hình thức cách chức tất cả chức vụ trong Đảng. Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, với cương vị là Bí thư Đảng ủy xã Minh Châu nhiệm kỳ 2020-2025, ông Hoàng Trí Dũng chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND và trách nhiệm trực tiếp trong việc thanh toán kinh phí chi thường xuyên trái quy định với số tiền 114 triệu đồng; quyết toán sai khối lượng một số hạng mục công trình với số tiền hơn 246 triệu đồng.

Ngày 26/7, tin từ Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan này vừa ban hành kết luận thanh tra đột xuất việc thực hiện về giá xét nghiệm COVID-19 tại trạm y tế xã Hòa Mỹ thuộc Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp. Theo kết quả thanh tra, từ tháng 8/2021 đến tháng 10/2022, trạm y tế xã Hòa Mỹ thu hơn 462 triệu đồng tiền test nhanh COVID-19, với hơn 2.000 bộ test được sử dụng. Trong đó, tổng số tiền thu sai quy định đã trừ đi cho chi phí mua bộ test, chi cho hoạt động của trạm y tế là hơn 378 triệu đồng. Căn cứ vào các nội dung trên, Sở Y tế Hậu Giang yêu cầu trạm y tế Hòa Mỹ hoàn trả số tiền hơn 378 triệu đồng thu sai quy định cho người dân; trường hợp không hoàn trả được thì tiến hành nộp vào ngân sách Nhà nước. Giám đốc Sở giao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phụng Hiệp kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với lãnh đạo trạm y tế Hòa Mỹ và cá nhân có liên quan.

Ngày 26/7, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội tỉnh 6 tháng đầu năm 2023, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà thông tin 5 căn biệt thự trong khu di tích lầu Bảo Đại đã được thu hồi. Cụ thể, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành việc thu hồi hơn 9.200 m2 đất và 5 căn biệt thự di tích lầu Bảo Đại là công trình xây dựng trên đất. Cũng theo Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hoà, UBND tỉnh vừa có văn bản giao Sở VH&TT quản lý và xây dựng phương án sửa chữa, tu bổ 5 căn biệt thự cổ trên ngay sau khi thu hồi. Đồng thời, UBND tỉnh cũng giao Sở VH&TT xây dựng phương án quản lý, khai thác sử dụng khu di tích này sau khi hoàn thành công tác tu bổ. Trước đó, ngày 29/5, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định thu hồi đất tại 5 căn biệt thự di tích Cầu Đá (lầu Bảo Đại) ở phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang, từ Công ty CP đầu tư Khánh Hà làm chủ đầu tư.

Ngày 26/7, Văn phòng UBND TP HCM có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Minh Châu để các cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ về ông Nguyễn Minh Phúc trong vụ "nhà sư vào quán nhậu". Ông Ngô Minh Châu đã giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp Ban Tôn giáo thành phố, UBND huyện Củ Chi cùng các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nhân thân người có tên Nguyễn Minh Phúc. Nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật thì tiến hành xử lý nghiêm theo quy định; báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố. Trước đó, báo chí và mạng xã hội đã đăng tải thông tin một người đàn ông đầu trọc, mặc áo nhà sư vào quán nhậu đi sinh nhật "đệ tử". Theo thông tin báo chí đăng tải, người đàn ông tên Nguyễn Minh Phúc, ngụ huyện Củ Chi, tự xưng "Đại đức Thích Tâm Phúc".

Ngày 26/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 20 ca mắc COVID-19, tiếp tục giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.728 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.311 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca, tăng 1 ca so với hôm trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Hiện số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.532.582 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 27/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%. Từ đêm 27/7, Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa rào và dông trên diện rộng. Ngày 28/7, Bắc Bộ và Thanh Hóa nắng nóng giảm dần; khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Từ ngày 29/7 nắng nóng ở Trung Bộ dịu dần. Ngày và đêm 27/7, khu vực Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 50mm; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm (mưa dông tập trung vào chiều và đêm).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu trước ngày 5/8, Bộ GTVT hoàn thành việc đề xuất thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và các dự án đường sắt tốc độ cao khác kết nối liên vùng và quốc tế trong hệ thống đường sắt quốc gia theo đúng quy định. Trong đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm Trưởng Ban; Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó Trưởng Ban. Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu thành lập Tổ tư vấn giúp việc cho Ban chỉ đạo, làm việc chuyên trách (không kiêm nhiệm) và xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và tổ tư vấn giúp việc. (XEM CHI TIẾT)