Bản tin 8H: Chính thức được đăng ký xe tại nơi tạm trú từ ngày 15/8/2023

TPO - Ngày 1/7, Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.

UBND TPHCM vừa có báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2023. Trong nửa năm qua, toàn địa bàn ghi nhận 9 vụ việc với 27 người liên quan hành vi tham nhũng. Trong đó, qua công tác kiểm tra và tự kiểm tra nội bộ, Công an TPHCM phát hiện, xử lý 2 vụ với 8 trường hợp cán bộ, chiến sĩ sai phạm, có dấu hiệu liên quan tham nhũng, tiêu cực. Công an thành phố đã có hình thức cảnh cáo đối với 2 người, giáng nhiều cấp bậc hàm đối với 5 người, tước danh hiệu Công an nhân dân đối với 1 người. Trong 6 tháng đầu năm 2023, TPHCM đã điều tra, truy tố, xét xử 3 vụ tham nhũng với 12 người liên quan.

Chiều 23/7, lãnh đạo UBND xã Thanh Sơn (huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn xảy ra vụ va chạm giữa xe ô tô và xe máy khiến 3 mẹ con thương vong. Theo đó, khoảng 10h cùng ngày, xe ô tô BKS 15A - 825xx do Nguyễn Thanh Bình (SN 1966, trú tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng) cầm lái va chạm với xe xe mô tô BKS 16P2-92xx do chị N.T.L (SN 1990, trú tại xã Thuận Thiên, Kiến Thuỵ) cầm lái chở theo hai con là N.T.P.A (SN 2007) và N.V.H (SN 2013) tại ngã tư đường 363 thuộc địa phận thôn Xuân La (xã Thanh Sơn). Hậu quả, chị L. tử vong tại bệnh viện, cháu H. nguy kịch và cháu A. bị thương nhẹ.

Ngày 1/7, Bộ Công an ban hành Thông tư 24/2023 quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Thông tư có hiệu lực từ 15/8, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA. Thông tư quy định công an cấp quận, huyện sẽ đăng ký các loại ô tô, xe máy của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương. Công an cấp xã, phường được cấp biển số xe máy cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, nơi cư trú tại địa phương. Theo Thông tư 24, chủ xe là tổ chức, cá nhân có trụ sở, nơi cư trú (nơi đăng ký thường trú, tạm trú) tại địa phương nào thì đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24-25/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài trong vài ngày tới. Từ chiều tối 23/7 đến ngày 25/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm (mưa lớn tập trung vào chiều và tối). Từ chiều tối ngày 23 đến ngày 24/7, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 60mm. Mưa lớn ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Bình Thuận còn có khả năng kéo dài trong 3-4 ngày tới.

Ngày 23/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 27 ca mắc COVID-19, giảm mạnh so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.626 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.302 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Số liều vắc-xin COVID-19 đã được tiêm là 266.532.582 liều.

Tối 23/7, Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện Bình Chánh vẫn đang phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TPHCM tìm kiếm hai thanh niên mất tích vừa xảy ra trên địa bàn. Theo đại diện Phòng PC07, trưa cùng ngày, nhóm 10 người tổ chức ăn nhậu trên đường Mai Bá Hương (thuộc xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh). Sau chầu nhậu, N.P.S và T.M.P (cùng 18 tuổi, quê Tiền Giang) rủ nhau cùng bơi qua kênh Cầu Xáng, từ xã Bình Lợi qua xã Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh) nhưng không may mất tích. (XEM CHI TIẾT)