Bản tin 8H: Luân chuyển 12 lãnh đạo cấp vụ Ngân hàng Nhà nước làm quản lý doanh nghiệp

TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết đã có 12 cán bộ lãnh đạo cấp vụ được luân chuyển sang giữ chức danh lãnh đạo, quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại Nhà nước.

Ngày 19/7, tại phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết kể từ khi có Quy định 98 của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển (10/2017), đã có 4 nhân sự luân chuyển từ các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại Nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước quản lý về giữ các chức vụ lãnh đạo quản lý cấp vụ tại các đơn vị, vụ, cục. Ông Tú cũng thông tin về 12 cán bộ lãnh đạo cấp vụ của Ngân hàng Nhà nước được luân chuyển sang giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp cao tại các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại Nhà nước. Ngoài ra, còn có 14 cán bộ luân chuyển giữa các đơn vị, vụ, cục và 9 cán bộ luân chuyển từ ngân hàng thương mại Nhà nước sang giữ các chức vụ giám đốc, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

Chiều 19/7, tại Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Đà Nẵng thông qua Nghị quyết Hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2023-2024. Theo nghị quyết của HĐND TP Đà Nẵng, trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, kể cả học viên các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông; trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập được hỗ trợ 100% học phí. Riêng trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không được hỗ trợ. Dự kiến, tổng kinh phí TP Đà Nẵng hỗ trợ học phí cho học sinh trong năm học 2023-2024 là hơn 408 tỷ đồng, trong đó phần dành cho học sinh công lập là 316 tỷ đồng, còn lại hỗ trợ học sinh ngoài công lập.

Ngày 19/7 tại Hà Nội, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ GD&ĐT Cảnh Chí Dũng công bố Quyết định về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Tuân, Trưởng Ban Thư ký Biên tập, Báo Giáo dục và Thời đại giữ chức vụ Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm. Ông Nguyễn Đức Tuân (SN 1970), tốt nghiệp Trường Đại học Hà Nội, Học viện Hành chính Quốc gia và có bằng Cử nhân tiếng Pháp, tiếng Anh và Hành Chính học. Từ tháng 9/2018 đến nay, ông Tuân làm việc tại Báo Giáo dục và Thời đại với các vị trí công tác: Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội điện tử kiêm nhiệm Trưởng Ban Thư ký - Biên tập; Trưởng Ban Thư ký - Biên tập kiêm Trưởng Ban Giáo dục điện tử; Trưởng Ban Thư ký - Biên tập; Trưởng Ban Giáo dục điện tử kiêm Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Tây Bắc Bộ; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Giáo dục và Thời đại; Bí thư Chi bộ 3.

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Thành ủy Hải Dương (tỉnh Hải Dương) vừa thông báo kết quả kỳ họp thứ 50. Trong đó, UBKT Thành ủy Hải Dương quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Văn Sơn, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngọc Sơn, bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng. Ông Phạm Văn Sơn đã bị TAND TP Hải Dương xét xử và tuyên phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, năm 2018, 2019, ông Phạm Văn Sơn ký vào các chứng từ khống do Nguyễn Thị Nhiên (kế toán của trường) lập để rút tiền ngân sách Nhà nước và quyết toán số tiền đã rút với cơ quan có thẩm quyền gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 162 triệu đồng.

Tối 19/7, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Định cho biết, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã điều tàu SAR 413 đang trực tại Côn Đảo hỗ trợ tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích do sự cố chìm tàu. Trước đó, khoảng 6h ngày 19/7, tàu BĐ 30947 của ông Trần Phi (xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) đang hành nghề câu mực tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 145 hải lý, cách mũi Vũng Tàu khoảng 237 hải lý về hướng đông nam thì bị sóng lớn đánh chìm. Trên tàu lúc này có 6 thuyền viên, may mắn 4 người được các tàu hàng cứu (trong đó tàu Royal Diamond 7 cứu 3 người và tàu CMA CGM Georg Foster cứu 1 người), còn 2 thuyền viên mất tích.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng nay (20/7), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Toàn vùng trời nhiều mây, mát mẻ, với mức nhiệt phía Tây Bắc Bộ 25-30 độ; Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội cao nhất 31 độ. Chiều tối và tối, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm. Mức nhiệt toàn miền phổ biến từ 27-35 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, từ hôm nay đến ngày mai có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm (tập trung vào chiều và đêm). Mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 19/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 63 ca mắc COVID-19 mới, cao nhất trong hơn 1 tuần qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.621.489 ca nhiễm. Trong ngày, có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.271 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Hiện tổng số liều vắc-xin đã tiêm là 266.531.903 liều.