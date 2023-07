Bản tin 8H: Truy tìm tài xế xe tải tông tử vong người đi bộ trên cao tốc rồi bỏ chạy

TPO - Tài xế xe tải BKS 21C- 073.58 tông trúng người đi bộ trái phép trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai rồi bỏ chạy. Hiện cơ quan chức năng đã xác định được chủ xe và chuyển về cơ quan công an làm rõ.

Ngày 16/7, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) điều tra vụ tai nạn giao thông làm một người chết tại Km78+700, trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo đó, vào lúc 13h57 cùng ngày, tại Km78+700 cao tốc Nội Bài - Lào Cai (địa phận huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) ô tô tải loại 3,2 tấn (BKS 21C- 073.58, chạy chiều Lào Cai đi Hà Nội) đã đâm vào chị Nguyễn Thị Thanh N. (SN 1979, ở tỉnh Phú Thọ) đi bộ trên đường cao tốc. Nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo Cục CSGT, sau khi gây tai nạn, tài xế ô tô mang BKS 21C -073.58 đã rời khỏi hiện trường. Sau khi phát đi thông báo truy tìm tài xế gây tai nạn, tối cùng ngày, Cục CSGT cho biết đã bắt được chủ xe và chuyển cơ quan công an làm rõ.

Ngày 16/7, tại Hà Nội, Cục CSGT (Bộ Công an) tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn sử dụng và cấp phát thiết bị mô tô chuyên dùng Honda Goldwing 2023 cho lực lượng CSGT của công an 11 tỉnh, thành phố. Theo đó, 30 mô tô Honda Goldwing 2023 sẽ được bàn giao cho lực lượng CSGT thuộc Cục và 11 tỉnh, thành phố gồm: Bắc Ninh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Lãnh đạo Cục CSGT cho biết, việc cấp phát, bổ sung phương tiện mới cho lực lượng CSGT nhằm xây dựng lực lượng CSGT chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng đón, dẫn đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách quốc tế sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 17/7, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 18/7, nắng nóng diện rộng kết thúc ở Bắc Bộ và Trung Bộ. Từ đêm 17/7 đến ngày 20/7, Bắc Bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm; Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Mưa ở Bắc Bộ có thể kéo dài. Ngày 17/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60-120 mm, có nơi trên 150 mm. Mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 16/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 27 ca mắc COVID-19 mới, giảm sâu so với những ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.621.347 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.243 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Hiện tổng số liều vắc-xin COVID-19 đã được tiêm là hơn 266,6 triệu liều.

Khoảng 10h30 ngày 16/7, tại khu vực bến phà Bính cũ (phường Minh Khai, quận Hồng Bàng), trong quá trình thi công đào mở rộng để lắp đặt cống thoát nước qua đường Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc giai đoạn 2, các cán bộ thi công đã tìm thấy súng thần công cổ. Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng Bùi Thị Nguyệt Nga cho biết, sau khi được bàn giao, qua giám định sơ bộ cho thấy, đây là khẩu súng thần công có từ thời vua Tự Đức, thế kỷ 19, có liên quan đến việc xây dựng, bảo vệ bến Ninh Hải. Khẩu súng thần công có chiều dài khoảng 1,9 m, đường kính đầu 0,18 m, đường kính đuôi 0,26 mét. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 16/7, thông tin từ UBND phường Tân Thịnh, TP Hoà Bình cho biết , anh Đ.D.D (SN 1985) - nạn nhân trong vụ cháy nhà đã tử vong vào tối 15/7. Trước đó, vào 3h42 ngày 15/7 xảy ra vụ cháy nhà tại tổ 14, phường Tân Thịnh. Ngôi nhà bị cháy là loại nhà ống 3 tầng, 1 tum, kinh doanh bán sỉ, bán lẻ giày dép. Chủ hộ là anh Đ.D.D (SN 1985) và vợ là N.T.N (SN 1983). Vụ hỏa hoạn khiến 2 cháu bé tử vong gồm cháu Đ.A.T (SN 2009) và Đ.A.C (SN 2011, đều là con anh D). Anh Đ.D.D bị bỏng 70% cơ thể, cháu Đ.G.L (SN 2014, con anh D) bị bỏng 30%. Chị N.T.N và cháu Đ.T.Q (SN 2005, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, cháu ở cùng gia đình D), bị hoảng loạn. (XEM CHI TIẾT)