Bản tin 8H: Công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ

TPO - Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Thanh Liêm, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam và được biệt phái đến nhận công tác tại Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hà Nam.

Chiều 14/7, Công an tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Tô Anh Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn của Bộ trưởng Bộ Công an đối với Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn (47 tuổi), Trưởng Công an huyện Thanh Liêm, giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Ông Dũng cũng công bố và trao Quyết định biệt phái công khai có thời hạn đối với Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, đến nhận công tác tại UBKT Tỉnh ủy Hà Nam, kể từ ngày 15/7.

Ngày 14/7, Sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết thanh tra sở này đã được Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp lại con dấu mới theo đúng mẫu dấu quy định. Theo đó, mẫu dấu mới được bổ sung đầy đủ ký hiệu thể hiện 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Trước đó, con dấu mà Thanh tra Sở Tài chính tỉnh TT-Huế sử dụng hình tròn, giữa có hình bản đồ Việt Nam, giống mẫu của ngành thanh tra, nhưng thiếu phần thể hiện 2 quần đảo bên cạnh bản đồ Việt Nam. Được biết, Thanh tra Sở Tài chính tỉnh TT-Huế được cấp đổi con dấu này vào năm 2021 (theo Giấy Chứng nhận đăng ký mẫu dấu số 00021/2021/ĐKMCD ngày 25/1/2021).

Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi vừa ký ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội, Nghị quyết 18 của HĐND và Chỉ thị 27 của Thành ủy về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố. Theo Nghị quyết 98 của Quốc hội, TPHCM được hưởng cơ chế, chính sách đặc thù về tổ chức bộ máy. Cụ thể, các huyện sẽ được 3 phó chủ tịch UBND; các xã, phường, thị trấn có dân số trên 50.000 người được 3 phó chủ tịch UBND. Như vậy, khi triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội, về tổ chức bộ máy, TPHCM sẽ tăng thêm 4 phó chủ tịch UBND cấp huyện và 48 phó chủ tịch UBND cấp xã.

Ngày 14/7, Sở Giao thông Vận tải Bình Phước cho biết đã có văn bản về việc áp dụng thuế giá trị gia tăng 8% đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ tại các dự án xây dựng đường bộ để kinh doanh do UBND tỉnh có thẩm quyền quản lý. Theo đó, các dự án BOT ở Bình Phước điều chỉnh giảm giá vé gồm: dự án BOT đường ĐT 741 qua thành phố Đồng Xoài- Phước Long; dự án BOT Quốc lộ 13 đoạn Tham Rớt- Bình Long; dự án BOT đường ĐT 741 đoạn Bàu Trư - Đồng Xoài; dự án BOT Quốc lộ 13 đoạn An Lộc-Hoa Lư. Các dự án BOT trên điều chỉnh mức giảm từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng tùy vào từng loại phương tiện. Thời gian áp dụng từ ngày 1/7 đến 31/12 tới.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), tối 14/7, hai trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Trong đó, trận động đất vào 19 giờ 40 phút 21 giây có độ lớn 3.6, xảy ra tại tọa độ 14.709 độ Vĩ Bắc - 108.335 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Trước đó, vào 18 giờ 10 phút 55 giây, khu vực này đã xảy ra trận động đất có độ lớn 2.9 tại tọa độ 15.030 độ Vĩ Bắc - 108.213 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Các trận động đất trên không gây rủi ro thiên tai.

Ngày 14/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 60 ca mắc COVID-19 mới, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.288 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.231 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 5 ca, tăng 2 ca so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Đến nay, tổng số liều vắc xin COVID-19 đã được tiêm là 266.531.903 liều.

Ngày 14/7, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2011 – 2016 và nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Đinh Quốc Thái. Lý do là ông Thái đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có thi hành kỷ luật đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 714-QĐNS/TW ngày 21/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Trước đó, vào tháng 12/2022, Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Đinh Quốc Thái. (XEM CHI TIẾT)