Bản tin 8H: Thông tin mới vụ em trai phó chủ tịch huyện trúng đấu giá 23 lô đất

TPO - Không chỉ ông Trọng trúng đấu giá 23 lô đất ở xã Quỳnh Lưu, con trai ông Trọng cũng trúng đấu giá 20 lô đất khác. Tổng cộng, hai cha con ông Trọng trúng đấu giá 53/56 lô đất.

Chiều 10/7, ông Trần Bình Trọng - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, cho biết UBND huyện Quỳnh Lưu đã có quyết định không công nhận kết quả trúng đấu giá 23 lô đất của ông Nguyễn Văn Trọng (công chức kế toán của UBND xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu; em trai Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Văn Quý). Theo Chủ tịch xã Quỳnh Hưng, huyện phát hiện ông Nguyễn Văn Trọng thuộc đối tượng không được tham gia đấu giá khi chưa ban hành quyết định công nhận kết quả đấu giá nên đã ra quyết định không công nhận. Bên cạnh đó, ông Trần Đình Trọng thông tin thêm ông Nguyễn Văn Từ (con trai ông Nguyễn Văn Trọng) cũng trúng đấu giá 20 lô đất khác tại cuộc đấu giá đất này. Như vậy, tại cuộc đấu giá đất ở xã Quỳnh Hưng, hai cha con ông Trọng đã trúng đấu giá 53/56 lô đất.

Chiều 10/7, Cục Quản lý thị trường (QLTT) Nam Định tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm nhân sự làm cục trưởng cục này. Tại đây, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Công Thương) công bố Quyết định số 1568/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương, bổ nhiệm ông Lê Quang Tú, 44 tuổi, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bắc Giang giữ chức vụ Cục trưởng Cục QLTT Nam Định; thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 27/6/2023.

Ngày 10/7, ông Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết từ đầu năm, TP. Đà Lạt đã phê duyệt kết quả đấu giá tài sản là quyền thuê mặt bằng làm bãi giữ xe có thu giá dịch vụ trên địa bàn phường 1 và phường 10. Trong đó, UBND phường 1 quản lý 7 vị trí mặt bằng, UBND phường 10 quản lý 4 vị trí. Người trúng đấu giá được quyền khai thác trong vòng 5 năm. Theo ông Hiệp, qua tổ chức đấu giá, chính quyền thu được hơn 25 tỷ đồng. Nguồn tiền này đủ để xây dựng một trường học cho các địa bàn khó khăn.

Chiều 10/7, lãnh đạo UBND huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ cháy 6 tàu cá, gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 15h cùng ngày. Tàu cá bốc đang neo đậu tại rạch Cần Lộc ở huyện Gò Công Đông bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tàu cá neo đậu liền kề. Người dân có mặt đã dùng nhiều dụng cụ chữa cháy nhưng bất thành. Sau khoảng 30 phút cảnh sát tích cực chữa cháy, ngọn lửa được khống chế và dập tắt. Qua thống kê ban đầu, có 6 tàu cá bị cháy. Cảnh sát đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, vào 12h ngày 10/7, xe ô tô BKS 34A-590.xx do tài xế Trần Như Đ. (SN 1985, trú tại xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) điều khiển, chở theo 4 người di chuyển từ khu dân cư ra Quốc lộ 5, bị tàu hỏa chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng tông trúng. Cú tông mạnh khiến xe ô tô bị văng ra xa và hư hỏng nặng. 5 người ngồi trên ô tô bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Không may, nạn nhân nữ sinh năm 1954 tử vong trên đường đến bệnh viện do bị thương quá nặng.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào 22 giờ 0 phút 40 giây ngày 10/7, khu vực Kon Plông, tỉnh Kon Tum xảy ra trận động đất có độ lớn 4.0. Đây là trận động đất thứ 5 trong ngày 10/7 xảy ra tại khu vực này; đồng thời có độ lớn cao nhất trong ngày. Trận động đất này xảy ra tại tọa độ 14.849 độ Vĩ Bắc - 108.295 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,8 km; không gây rủi ro thiên tai. Trước đó, sáng 10/7, khu vực này xảy ra 4 trận động đất trong khoảng thời gian từ 1 giờ 41 phút đến 6 giờ 55 phút, độ lớn từ 2.5 đến 2.9.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 11-12/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Cảnh báo, nắng nóng có khả năng dịu dần ở Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 15/7 và ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên từ ngày 16/7.

Ngày 10/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 39 ca nhiễm, tăng so với số mắc ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.096 ca nhiễm. Cùng ngày, có thêm 3 người khỏi bệnh, nâng số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lên 10.640.197 ca. Hiện cả nước không còn bệnh nhân nặng. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Đến nay, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.494.671 liều.