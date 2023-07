Bản tin 8H: Em trai phó chủ tịch huyện đấu giá trúng 23 lô đất

TPO - Người đấu giá trúng 23 lô đất tại vùng Đồng Quan (xóm 5, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) là em trai phó chủ tịch huyện. Tuy nhiên, đây là hành vi phạm luật nên kết quả trúng đấu giá đã bị huỷ.

Những ngày qua, người dân xôn xao vụ việc ông Nguyễn Văn Trọng (công chức kế toán UBND xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) trúng đấu giá 23 lô đất với tổng trị giá lên tới 30 tỷ đồng. Ông Trọng là em trai của ông Nguyễn Văn Quý (Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu) - người ký duyệt giá đất của 56 lô đất đấu giá ở tại vùng Đồng Quan (xóm 5, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu). Khi tham gia đấu giá, ông Trọng bỏ giá cao hơn người dân mỗi lô khoảng từ 300 đến 800 triệu đồng. Tuy nhiên, là em trai ông Quý nhưng vẫn tham gia đấu giá khiến ông Trọng vi phạm vào Điều 38, Luật đấu giá tài sản năm 2016. Chiều 9/7, ông Trọng cho biết được người cháu làm doanh nghiệp nhờ đứng tên tham gia đấu giá thay mà không đọc các quy định đấu giá. UBND huyện Quỳnh Lưu đã làm thủ tục hủy kết quả trúng đấu giá 23 lô đất nêu trên.

Tối 9/7, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan trở về nước sau hơn một năm công tác. Khoảng 22 giờ, máy bay vận tải C17 của Không quân Hoàng gia Australia chở 51 cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 hạ cánh tại khu vực sân đỗ quân sự của Sư đoàn Không quân 371 (Quân chủng Phòng không - Không quân). 12 thành viên còn lại của Bệnh viện sẽ về Việt Nam sau khi hoàn thành công tác bàn giao cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5. Sau khi xuống máy bay, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện được đưa về khu vực tổ chức Lễ đón. Ngay sau Lễ đón, cán bộ, nhân viên của Bệnh viện đã di chuyển tới Cảng hàng không quốc tế Nội Bài để thực hiện các thủ tục nhập cảnh theo quy định. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 ra mắt ngày 17/11/2021, với quân số chính thức gồm 63 thành viên, trong đó có 12 nữ quân nhân; được triển khai thay thế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 của Việt Nam tại Phái bộ ở Bentiu, Nam Sudan.

Chiều 9/7, thông tin từ UBND xã Đại Đồng (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã xảy ra mưa giông lớn, sấm sét đã đánh chết 2 con trâu của gia đình ông Nguyễn Gia Chiến (trú ở xóm Tường Dinh) đang chăn thả ở ven sông Lam. Trước đó, khoảng 21h ngày 8/7, đàn bò 9 con của gia đình ông Và Bá Hờ (trú bản Huồi Ức, xã Huồi Tụ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) cũng bị sét đánh. Hậu quả làm 7 con chết tại chỗ, 2 con còn lại bị thương nặng. Ông Hờ cho biết đàn bò trị giá hơn 80 triệu đồng. Chính quyền các địa phương khuyến cáo, người dân cần lưu ý, khi thời tiết thay đổi, mưa kèm theo sấm sét có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo ngày 10-11/7, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Khu vực Bắc Bộ và từ Đà Nẵng-Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-60%. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; riêng phía Nam chiều tối có mưa rào, dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 9/7, Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang, đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hai thanh niên tử vong dưới mương nước. Rạng sáng 8/7, người dân xã Tân Trung, huyện Tân Yên phát hiện hai thanh niên tử vong dưới mương nước ven đường tỉnh 294, bên cạnh là chiếc xe máy. Hai nạn nhân được xác định là Thò Mí Dính (SN 2002) và Giàng Mí Và (SN 2001), cùng ở xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Bên cạnh thi thể hai nạn nhân là chiếc xe máy BKS 23B1 – 664.29. Được biết, gia đình hai nạn nhân ở xa, hoàn cảnh khó khăn nên Hội Chữ thập đỏ huyện Tân Yên đã đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ để lo hậu sự. Tính đến chiều 8/7, đã vận động quyên góp được 30 triệu đồng giúp gia đình hai nạn nhân.

Ngày 9/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 24 ca nhiễm COVID-19 mới, thấp nhất trong hơn 3 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.057 ca nhiễm. Trong ngày, có 15 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.194 ca. Hiện cả nước không còn bệnh nhân nặng. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Đến nay, cả nước đã tiêm tổng số 266.494.671 liều vắc-xin COVID-19.

Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM đang tạm giữ ông Phan Công Khanh (29 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, cơ quan công an còn tạm giữ nhiều người khác có liên quan để xác minh, điều tra. Động thái này được đưa ra sau khi cơ quan điều tra tiếp nhận đơn của một cá nhân tố giác ông Phan Công Khanh có hành vi chiếm đoạt số tiền lớn liên quan đến siêu xe. Ghi nhận vào chiều tối cùng ngày, các ô tô đắt tiền tại showroom K-Super của ông Phan Công Khanh được di dời đi nơi khác. (XEM CHI TIẾT)