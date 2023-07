Bản tin 8H: Công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ vào ngày 5/7.

Sáng 5/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc nghỉ hưu của cán bộ. Theo đó, quyết định đồng chí Trần Đăng Ninh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghỉ hưu từ ngày 1/8/2023. Cùng ngày, tại Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình khóa XVII, ông Lê Văn Bảo - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Bình - được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 6 năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 56,01 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng trước (tương ứng tăng 1,93 tỷ USD). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 316,64 tỷ USD, giảm 15,1% (tương ứng giảm 56,54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong tháng 6 năm 2023 ước tính thặng dư 2,59 tỷ USD. Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, cả nước ước tính thặng dư 12,26 tỷ USD. Số thu Ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 01/6 – 30/6/2023 đạt 29.459 tỷ đồng. Lũy kế từ 01/01 - 30/6/2023 đạt 183.744 tỷ đồng, đạt 43,23% dự toán, giảm 19,19% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, ngành Hải quan thu giữ hàng hóa vi phạm có tổng giá trị ước tính 2.674,8 tỷ đồng, giảm 29,1% so cùng kỳ năm 2022.

Xung quanh những tranh cãi tại câu hỏi tìm lỗi sai của bài thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT, chiều 5/7, Bộ GD-ĐT thông tin, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 đã chỉ đạo Hội đồng chuyên môn rà soát đáp án các môn thi. Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 quyết định điều chỉnh đáp án môn Tiếng Anh. Cụ thể, đáp án câu 50, mã đề 409 (thứ tự câu này có thể thay đổi theo các mã đề khác nhau) của môn Tiếng Anh có 2 phương án đúng là B và C. Thí sinh lựa chọn một trong hai đáp án này đều được công nhận là chọn đúng đáp án.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Ngày 6 - 7/7, Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 50 - 65%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 39 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 45 - 60%. Nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 5/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 64 ca mắc COVID-19 mới, tăng nhẹ so với số ca mắc ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.620.833 ca nhiễm. Cùng ngày, có thêm 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.138 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca, giảm so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Đến nay, nước ta đã là 266.494.348 liều vắc-xin COVID-19, hoàn thành mũi tiêm cơ bản vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên.

Tối 5/7, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, một khách hàng mua vé tại điểm bán hàng ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã trúng thưởng Jackpot trị giá hơn 39 tỷ đồng. Bộ số mang may mắn cho khách hàng trúng Jackpot gồm: 01-12-24-27-36-44. Được biết, khách hàng trúng Jackpot mua vé tại điểm bán hàng của Vietlott ở tổ 4, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 5/7, Chủ tịch UBND phường Đồng Hải, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) Nguyễn Hữu Thuyết cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra 1 vụ nhảy cầu tự vẫn. Theo tin báo của người dân, phát hiện trên mép cầu Nhật Lệ 1 có 1 đôi dép, 1 chiếc áo, ví và 1 điện thoại iPhone 14. Kiểm tra camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện vào lúc 11h30, có một cô gái đi từ hướng đường Trần Hưng Đạo, đến khoảng mố trụ thứ 4 của cầu Nhật Lệ đã cởi áo để lại và nhảy xuống sông. Bước đầu xác định đó là chị N.T.L. (sinh năm 2002), quê ở xã Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đến khoảng 16h30, lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể chị L. ở khu vực cầu Nhật Lệ 2. (XEM CHI TIẾT)