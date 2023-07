Bản tin 8H: Công an TP Cần Thơ có tân phó giám đốc

TPO - Thượng tá Trần Hoàng Độ, Trưởng phòng Tham mưu, được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ.

Chiều 1/7, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đối với Thượng tá Trần Hoàng Độ, Trưởng phòng Tham mưu giữ chức vụ Phó giám đốc Công an thành phố. Hiện, Công an TP Cần Thơ có 5 Phó giám đốc.

Tối 1/7, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra tấm vé số trúng giải Jackpot 2 với giá trị hơn 4 tỷ đồng. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối thứ Bảy, ngày 1/7, Vietlott đã tìm thấy tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 2 với giá trị 4.136.449.100 đồng. Tờ vé số may mắn có 5 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng trùng với kết quả giải Jackpot 2: 13-33-36-38-45-50 | 25. Trong kỳ quay lần này, giải Jackpot 1 trị giá hơn 77 tỷ đồng, không tìm ra được người may mắn trúng giải. Ngoài ra, hội đồng mở thưởng cũng tìm ra 14 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 789 giải Nhì mỗi giải trị giá 500 nghìn đồng và 17.825 giải Ba mỗi giải trị giá 50 nghìn đồng.

Khoảng 19h ngày 1/7, nhiều người chạy xe máy và ô tô đã lạc tay lái, suýt gây tai nạn khi bất ngờ tránh người phụ nữ ngồi giữa đường đoạn gần cầu Phú Thuận, đường An Dương Vương, thuộc ấp Châu Thành, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Những người đi đường thấy nguy hiểm khi có nhiều phương tiện tham gia giao thông suýt tông vào người phụ nữ nên dừng xe, khuyên người này đi vào nhà nhưng không được. Có người kéo người phụ nữ vào lề đường, nhưng lát sau cô này lại ra ngồi tiếp và nói rằng chồng đóng cửa không cho vào nhà nên muốn tìm cái chết. Nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Xuyên đã điều động lực lượng đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Ngày 1/7, hơn 100 tài xế xe buýt của Công ty CP Quảng An 1 – Chi nhánh Đà Nẵng (đơn vị được giao khai thác, vận hành các tuyến xe buýt ở Đà Nẵng) đồng loạt nghỉ việc vì công ty chậm chi trả lương. Sự việc dẫn đến hệ thống xe buýt của TP Đà Nẵng ngưng hoạt động. PV VietNamNet liên lạc với quản lý tại Đà Nẵng của Công ty CP Quảng An nhưng người này không nghe máy. Trong khi đó, đại diện Sở GTVT Đà Nẵng cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và đang tìm hướng xử lý. Đại diện Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng cho hay, Công ty Quảng An 1 là doanh nghiệp nổi cộm trong việc nợ lương, nợ BHXH và các khoản khác của người lao động. Theo BHXH TP Đà Nẵng, tính đến 30/4, doanh nghiệp này nợ gần 8,3 tỷ đồng tiền chậm đóng, không bao gồm lãi và các khoản nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Ngày 1/7, Đội Tuần tra Kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã ra quyết định xử phạt bà Đ.T.X.Y. (32 tuổi, trú Đồng Nai) 17 triệu đồng, tước bằng lái 6 tháng. Hành vi vi phạm của bà Y. là điều khiển ô tô đi ngược chiều hơn 2km trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Tại cơ quan công an, bà Y. cho biết không quen đường, nên đã quay xe rồi đi ngược chiều. Trước đó, ngày 27/6, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một ô tô bán tải màu đen chạy ngược chiều ở làn phía trong cùng, với vận tốc khá nhanh. Khi thấy phương tiện phía trước, xe ô tô này nháy đèn nhiều lần để xin đường.

Chiều 1/7, ông Nguyễn Văn Xa (An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội) xác nhận, vào ngày 30/6, người thân của 3 cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa đã đến xin lỗi gia đình ông và mong được bồi thường cho hành vi bắn trộm 2 con dê, số tiền 20 triệu đồng. Ông Xa cho biết từ đầu không muốn sự việc đi quá xa nên chấp nhận số tiền đền bù. Trước đó, khi vào núi Mào Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú để bắn chim vào trưa ngày 26/6, Đại úy Nguyễn Văn Nhân (SN 1992), Thượng úy Bùi Đình Việt (SN 1984) và Thượng úy Bùi tiến Tùng (SN 1994) là cán bộ Công an thị trấn Đại Nghĩa (Mỹ Đức, Hà Nội) bắn chết 2 con dê của ông Xa. Sau đó, ba cán bộ công an bị người dân phát hiện và giữ lại.

Ngày 1/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 35 ca mắc COVID-19, giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.620.596 ca nhiễm. Trong ngày có 19 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.094 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 4 ca, trong đó 2 ca thở máy, tăng so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 30/6 có 117 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.492.149 liều.