Bản tin 8H: Một phụ nữ rơi từ tầng 8 bệnh viện xuống đất tử vong

TPO - Một phụ nữ tử vong sau khi rơi từ tầng 8 khu nhà B9 ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình. Người này được xác định không phải bệnh nhân điều trị hay người nhà đến chăm sóc người thân bị bệnh.

Tối 2/7, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân chị B.T.H. (SN 1984, trú tại xóm Mường Lồ, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, Hòa Bình) tử vong bất thường trong khuôn viên bệnh viện. Trước đó, khoảng 11h10 cùng ngày, bảo vệ Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình phát hiện thi thể một người phụ nữ tử vong dưới nền khu nhà B9 (Khoa Nội hô hấp - Lao) của bệnh viện. Cơ quan chức năng xác nhận người tử vong là chị Bùi Thị H., rơi từ khu vực lan can tầng 8 tòa nhà B9 xuống đất. Lãnh đạo bệnh viện cho biết thêm, chị H. không phải bệnh nhân điều trị tại bệnh viện, cũng không phải người nhà đến chăm sóc người bệnh.

Ngày 29/6, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hoàng Giang – Tổng Giám đốc công ty TNHH Điện gió Sunpro Bến Tre số 8. Ông Hoàng Giang là hành khách trên chuyến bay EK393 của Hãng hàng không Emirates dự kiến xuất cảnh đi Dubai (Các tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất) vào lúc 23h55 cùng ngày. Ông Hoàng Giang sinh ngày 19/8/1968, là tiến sĩ, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện Gió Sunpro Bến Tre số 8. Ông đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội năng lượng tái tạo Bến Tre, và Phó Chủ tịch Hiệp hội Điện Gió và Mặt trời tỉnh Bình Thuận (BTWSA).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 3/7, Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, Hòa Bình và đồng bằng nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngày 3/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 80 mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Ngày 2/7, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận có 27 ca mắc COVID-19 mới. Đây là ngày có số mắc mới thấp nhất trong hơn 2 tuần qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.620.623 ca nhiễm. Trong ngày có 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.102 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 1/7 có 70 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.492.219 liều.

Ngày 2/7, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định vừa có thông báo kết quả kỳ họp thứ 41. Theo đó, Ủy ban quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Chung Thành Ngà, nguyên Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định, thuộc Sở GTVT tỉnh Bình Định. Ủy ban Kiểm tra kết luận, trong các năm 2018, 2019 và 2022, ông Chung Thành Ngà đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GTVT tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Chi bộ 4 nhiệm kỳ 2017 - 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2022, Giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định. Thời gian này, ông Ngà đã có vi phạm trong công tác lãnh đạo, quản lý đào tạo các hạng lái xe B1, B2, C tại Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ GTVT Bình Định. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông tin từ Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lai Châu, vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật 2 đảng viên vi phạm. Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với ông Nguyễn Quốc Vương - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chủ tịch UBND huyện Sìn Hồ nhiệm kỳ 2021 - 2026; kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phí Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Chi bộ Thanh tra huyện Sìn Hồ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy viên UBND huyện, Chánh Thanh tra huyện Sìn Hồ. Ông Vương và ông Cường tham gia đánh bạc với hình thức đánh “lô”, “đề”, bị cơ quan chức năng khởi tố theo khoản 2, Điều 321, Bộ Luật Hình sự. (XEM CHI TIẾT)