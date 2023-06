Bản tin 8H: Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng được giao nhiệm vụ mới

TPO - Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng được giao làm Tổ trưởng Tổ công tác kiểm tra trách nhiệm trong xử lý công việc, kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, văn hóa, đạo đức công vụ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra trách nhiệm trong xử lý công việc; kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính, văn hóa, đạo đức công vụ đối với công chức, viên chức và người lao động trong Bộ Nội vụ. Ông Vũ Chiến Thắng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ được giao làm tổ trưởng. Ông Nguyễn Mạnh Khương, Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ làm tổ phó. Các thành viên tổ công tác gồm: Ông Nguyễn Hữu Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; ông Vũ Đăng Minh, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Tiến Đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Nội vụ; ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Tối ngày 29/9, tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp trao tặng bằng khen, tuyên dương các cá nhân là người dân, trưởng các thôn, buôn đã có thành tích xuất sắc hỗ trợ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo ANTT. Theo đó, 5 cá nhân được trao Bằng khen gồm: Ông Trần Đình Lộc, trú tại thôn 24, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin, ông Y Che Bđáp, trú tại buôn Ktur, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, ông Nguyễn Phi Long, trú tại thôn 23, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin), ông Nguyễn Quốc Hùng (trú tại thôn 11, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin) và bà H’liên Niê (buôn Trưởng buôn Ea Liăng, xã Cư Pơng, huyện Krông Búk). Đây là những cá nhân có đóng góp tích cực trong việc truy bắt các đối tượng gây ra vụ mất ANTT tại địa bàn huyện Cư Kuin vào rạng sáng 11/6.

Tối 29/6, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xác nhận trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy khiến 2 người chết, 2 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h cùng ngày, trên tuyến đường ĐT 615 qua địa phận thôn Thạnh Hòa (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), 3 chiếc xe máy xảy ra va chạm. Vụ tai nạn khiến ông Huỳnh Q. (55 tuổi, ở huyện Phú Ninh) tử vong tại chỗ, em Huỳnh Phước Th. (18 tuổi, trú huyện Phú Ninh) tử vong tại bệnh viện, 2 người khác bị thương. Em Th. là thí sinh vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, trên đường về nhà không may gặp nạn.

Ngày 29/6, Thượng tá Trần Khắc Quang – Trưởng Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) xác nhận có một vụ tự thiêu tại nhà của bà Trương Thị Tuyết D. (SN 1975, trú ở khu phố 1, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa). Theo đó, ông Lê Đức D. (SN 1970, trú ở thôn Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa), sống chung với bà D. hàng chục năm qua, đã mua xăng tẩm lên người rồi châm lửa tự thiêu. Người dân cố phun nước dập lửa nhưng không cứu được vì ông D. đã tử vong trước đó. Một số vật dụng trong gia đình bị ngọn lửa thiêu rụi gây thiệt hại tài sản khoảng 30 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ông D. nghĩ quẩn sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ hờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 30/6, Bắc Bộ tăng nhiệt, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày 30/6, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối). Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, giữa và Nam Biển Đông (gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Ngày 29/6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 1/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản. Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2023, toàn lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện 456 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ và 2.502 vụ phạm tội về trật tự quản lý kinh tế. Tổng án khởi tố mới 2.728 vụ, 4.204 bị can, riêng án tham nhũng khởi tố mới 395 vụ/1.150 bị can (tăng 146,9% số vụ và 202,6% số bị can so với cùng kỳ 2022); trong đó 454 bị can là cán bộ Đảng viên. Ngoài ra, toàn lực lượng Cảnh sát kinh tế thụ lý 36 vụ/424 bị can thuộc diện Ban Chỉ đạo các cấp theo dõi, chỉ đạo.

Ngày 29/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 92 ca mắc COVID-19, giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.620.482 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.065 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca, trong đó 1 ca thở máy. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 28/6 có 682 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.491.215 liều.