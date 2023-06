Bản tin 8H: Công an TP.HCM tìm tài xế bị 'làm khó' tại 14 trung tâm đăng kiểm

TPO - Công an TP.HCM vừa thông báo tìm tài xế, chủ phương tiện bị làm khó, yêu cầu chung chi xảy ra tại 14 trung tâm đăng kiểm.

Theo đó, Công an TP.HCM đề nghị các tài xế, chủ phương tiện đến đăng kiểm xe cơ giới tại 14 trung tâm từng bị “làm khó”, phải đưa tiền cho đăng kiểm viên để được bỏ qua lỗi đăng kiểm hoặc các cá nhân có liên quan, liên hệ với Đội 7, Phòng Cành sát hình sự - Công an TP.HCM để làm việc, nhằm được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Được biết, liên quan đến tiêu cực trong ngành đăng kiểm, đến nay cơ quan công an đã khởi tố, bắt giam gần 600 người gồm lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của Cuc Đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm trên cả nước. Trong đó có ông Đặng Việt Hà (Cục trưởng Cục Đăng kiểm giai đoạn tháng 8/2021 đến nay) và ông Trần Kỳ Hình (Cục trưởng Cục Đăng kiểm từ tháng 4/2014 đến 8/2021).

Ngày 26/6, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023. Theo báo cáo, công an các đơn vị đã điều tra, làm rõ gần 19.000 vụ phạm tội về trật tự xã hội, phát hiện gần 3.000 vụ, hơn 4.500 đối tượng phạm tội về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án lớn, vụ án mới. Lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ hơn 15.000 vụ, hơn 23.000 đối tượng, thu giữ hơn 300 kg heroin, hơn 2 tấn và 1 triệu viên ma túy tổng hợp, hơn 200kg cần sa; phát hiện, xử lý gần 1,7 triệu trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Các đơn vị công an trực tiếp tổ chức tham gia chữa cháy và hướng dẫn lực lượng tại chỗ dập tắt 881 vụ, cứu nạn, cứu hộ 417 vụ, cứu được 566 người bị mắc kẹt ra nơi an toàn.

Ngày 26/6, lãnh đạo Chi nhánh Lâm trường Kiến Giang (thuộc Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại, tỉnh Quảng Bình) cho biết đơn vị xảy ra vụ kẻ gian đột nhập vào trụ sở để lấy hàng trăm triệu đồng. Sáng cùng ngày, nhân viên Chi nhánh Lâm trường Kiến Giang phát hiện các phòng kế toán, thủ quỹ bị phá cửa. Két sắt của cơ quan bị kẻ gian đưa ra ngoài, phá cửa và trộm số tiền khoảng 500 triệu đồng. Đây là số tiền sản xuất, kinh doanh của Chi nhánh Lâm trường Kiến Giang mới thu về ngày 23/6, chưa kịp nhập về công ty. Trong đêm xảy ra vụ trộm, Chi nhánh Lâm trường Kiến Giang bố trí 3 bảo vệ trực nhưng không phát hiện ra sự việc.

Ngày 27/6, Tòa án Quân sự Quân khu Thủ đô sẽ mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử cựu Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, cựu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam về tội "Tham ô tài sản". Cùng bị xét xử về tội danh trên còn có cựu Trung tướng Hoàng Văn Đồng, cựu Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển; ba cựu Thiếu tướng gồm: Doãn Bảo Quyết, cựu Phó Chính ủy; Phạm Kim Hậu, cựu Phó Tư lệnh, cựu Tham mưu trưởng; Bùi Trung Dũng, cựu Phó Tư lệnh; cựu Đại tá Nguyễn Văn Hưng, cựu Cục trưởng Cục Kỹ thuật và cựu Thượng tá Bùi Văn Hòe, cựu Phó trưởng Phòng Tài chính. Theo cáo trạng, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đánh giá, đây là vụ án "Tham ô tài sản" có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để cùng tham ô số tiền 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước chi cho quốc phòng.

Bộ GTVT đang hoàn tất hồ sơ xin cấp phép đổ 3,7 triệu m3 bùn cát xuống biển. Khối lượng bùn thải nói trên phát sinh từ dự án nạo vét luồng hàng hải để tàu 50.000 DWT có thể tiếp cận cảng Quy Nhơn. Theo kế hoạch của Ban quản lý dự án Hàng hải (Bộ GTVT), khu vực nhận chìm bùn có diện tích 100ha, thuộc vùng biển TP Quy Nhơn (Bình Định), đã được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương tại văn bản 1982/UBNDKT ngày 15/4/2022. Mực nước biển tại vị trí nhận chìm sâu khoảng 87-99m. Toàn bộ 3,7 triệu m3 chất thải nạo vét sẽ được tàu hút bụng và sà lan mở đáy tự hành vận chuyển đến vị trí nhận chìm. Cự ly vận chuyển bùn từ điểm nạo vét đến tâm vị trí nhận chìm khoảng 17km.

Ngày 26/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 112 ca mắc COVID-19, tăng cao trong ngày đầu tuần. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.620.189 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 13 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.986 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Đến nay cả nước đã tiêm tổng số 266.467.081 liều vắc-xin COVID-19.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 27/6, Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 60 mm, thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối. Dự báo từ ngày mai (28/6), mưa giảm ở các tỉnh miền Bắc, riêng vùng núi chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Nắng nóng gia tăng ở các tỉnh Thanh Hóa đến Phú Yên, có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Trong nhiều ngày tới, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. (XEM CHI TIẾT)

Tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho hay, trong 6 tháng đầu năm, các sân bay đơn vị này khai thác (21/22 sân bay cả nước) đã phục vụ hơn 364 nghìn lượt chuyến bay cất và hạ cánh, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số chuyến bay quốc tế tăng tới 151% so với cùng kỳ, trong khi số chuyến bay nội địa giảm 1%. Tổng lượng khách qua các sân bay nửa đầu năm đạt gần 57 triệu lượt, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước, nhưng mới đạt 48% kế hoạch dự kiến cả năm. Số tăng này chủ yếu tới từ khách quốc tế, khi đạt hơn 14,4 triệu lượt, tăng tới 493% so với cùng kỳ năm trước; còn khách nội địa mới đạt hơn 42 triệu lượt, chỉ tăng 2%. Bên cạnh đó, sản lượng hàng hóa hàng không mới đạt hơn 576 nghìn tấn, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm trước. (XEM CHI TIẾT)