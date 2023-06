Bản tin 8H: Phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

TPO - Quốc hội vừa phê chuẩn đề nghị của chánh án Tòa án nhân dân tối cao về bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Nam giữ chức vụ thẩm phán TAND tối cao.

Chiều 24/6, với 473/479 đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án TAND Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao. Theo đó, ông Nguyễn Hồng Nam, Thẩm phán cao cấp, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội, được phê chuẩn bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND Tối cao. Ông Nguyễn Hồng Nam (SN 1968), quê ở Thường Tín, Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội, ông Nam là Chánh án TAND tỉnh Sơn La. Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hiện nay gồm 14 thành viên. Ông Nguyễn Hồng Nam là thành viên thứ 15. Hiện nay, chánh án Tòa án nhân dân tối cao là ông Nguyễn Hòa Bình - ủy viên Bộ Chính trị.

Sáng 25/6, dự án đường vành đai 4 - vùng thủ đô được khởi công. Dự án được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (6/2022). Dự án có tổng mức đầu tư 85.813 tỷ đồng, dài hơn 112,8 km. Con đường đi qua địa phận Hà Nội (58,2 km), Hưng Yên (19,3 km), Bắc Ninh (25,6 km) cùng tuyến nối (9,7 km). Mặt cắt ngang hoàn thiện rộng từ 90 m đến 135 m. Giai đoạn hoàn thiện, hạng mục cao tốc vành đai 4 chạy giữa tuyến sẽ có 39,86 km đi dưới thấp và 73,66 km đi trên cao với quy mô 6 làn xe cùng 2 làn dừng khẩn cấp. Trong giai đoạn phân kỳ đầu tư hiện tại, công trình sẽ có phần đường cao tốc chạy ở giữa với quy mô 4 làn xe, tốc độ 80 km/h với bề rộng 17 m. Dải dừng khẩn cấp được bố trí cách nhau 4-5 km, không liền mạch. Phần đường song hành không liên tục với quy mô mỗi bên rộng 12 m. Theo kế hoạch, dự án cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ năm 2027.

Tối 24/6, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra tấm vé số trúng giải Jackpot 2 với giá trị gần 4 tỷ đồng. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/55 diễn ra tối 24/6, Vietlott đã tìm thấy tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 2 với giá trị 3.735.399.800 đồng. Tờ vé số may mắn có 5 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng trùng với kết quả giải Jackpot 2: 08-09-16-20-50-53 | 03. Trong kỳ quay lần này, giải Jackpot 1 trị giá gần 70 tỷ đồng, không tìm ra được người may mắn trúng giải. Ngoài ra, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 30 giải Nhất mỗi giải trị giá 40 triệu đồng, 1.352 giải Nhì mỗi giải trị giá 500.000 nghìn đồng và 21.521 giải Ba mỗi giải trị giá 50.000 đồng.

Chiều 24/6, nam tài xế điều khiển xe ô tô con, loại 5 chỗ ngồi về đến sân Công ty TNHH Uil, tại KCN Quế Võ, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh mới phát hiện thi thể 1 nữ công nhân không còn nguyên vẹn mắc kẹt trong gầm xe. Qua kiểm tra, nạn nhân 1998, quê Thái Nguyên, bị TNGT tại Km 136, đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, cách hiện trường phát hiện thi thể khoảng 10km. Tại hiện trường vụ TNGT chỉ còn xe mô tô của nạn nhân bị đổ trên đường. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Bắc Ninh đang tiếp nhận, điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định. Do thời điểm trên có mưa to, nhiều dấu vết tại hiện trường đã bị xóa, mất dấu vết gây khó khăn cho công tác điều tra.

Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, hiện có 60% số công nhân lao động đang phải thuê trọ bên ngoài khu công nghiệp và chi phí thuê nhà hàng tháng chiếm đến 30% trên tổng thu nhập của họ. Bà Nguyễn Hồng Vân - Phó giám đốc Dịch vụ Tư vấn và Định giá (Savills Hà Nội) nhận xét, trên thực tế, nguồn cung nhà ở công nhân hiện vẫn còn rất hạn chế và chưa thể đáp ứng được nhu cầu hiện có. Theo ghi nhận, Việt Nam có khoảng 4,5 triệu lao động trong khu công nghiệp, một nửa trong số đó cần chỗ ở, tương đương với nhu cầu nhà ở là 12,5 triệu m2 sàn. Tuy nhiên, nguồn cung hiện hữu mới chỉ đáp ứng được gần 30% nhu cầu thực tế của công nhân lao động.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 25/6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 25/6, mưa lớn ở Tây Bắc Bộ giảm dần. Cụ thể, tổng lượng mưa từ 19h ngày 24/6 đến 19h ngày 25/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa dao động 50-100 mm, có nơi trên 120 mm, Nghệ An 30-60 mm, có nơi trên 70 mm. Ngày 25/6, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30 mm, có nơi trên 50 mm, thời gian mưa dông tập trung vào chiều và tối. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Ngày 26/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 57 ca mắc COVID-19, giảm sâu so với ngày trước đó. Đây cũng là ngày có số ca nhiễm thấp nhất trong nhiều ngày qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.620.047 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.970 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 3 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 23/6 có 402 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.467.081 liều.