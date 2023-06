Bản tin 8H: Ô tô va chạm xe đạp điện khiến hai vợ chồng tử vong

TPO - Một vụ tai nạn thương tâm giữa ô tô chở công nhân và xe đạp điện ở Bình Thuận, khiến hai vợ chồng người đi xe đạp điện tử vong tại chỗ.

Khoảng 17h ngày 22/6, trên đường ĐT 712, đoạn qua khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa xe ôtô chở công nhân và xe đạp điện làm 2 người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô chở công nhân BKS 86B6-006.80 lưu thông trên đường ĐT 712 hướng núi Tà Cú, huyện Hàm Thuận Nam, đi thị xã La Gi, Bình Thuận. Khi đến Km 01+200 qua khu phố Nam Thành, thị trấn Thuận Nam, ôtô xảy ra va chạm với vợ chồng ông Nguyễn Văn Cang (SN 1963) và bà Võ Thị Yến (SN 1965, cùng trú thị trấn Thuận Nam) đang đi trên xe đạp điện. Cú va chạm làm ông Cang và bà Yến tử vong tại chỗ.

Khoảng 3h sáng 22/6, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã xảy ra sự cố tấm trần thạch cao rơi xuống giường bệnh ở phòng số 16 Khoa Ngoại 1. Trong phòng có một số bệnh nhân đang ngủ, nhưng rất may mắn không ai bị thương. Tấm thạch cao trên có chiều dài khoảng 1,5m, rộng khoảng 80cm, khi bị ngấm nước nặng khoảng 6-7kg. Lãnh đạo bệnh viện trên cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân do trận mưa lớn tối hôm trước khiến phòng bệnh bị dột, nước mưa ngấm vào làm tấm thạch cao bị rơi xuống.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 23/6, nắng nóng ở Bắc Bộ kết thúc. Bắc Bộ mưa rào và dông, vùng núi Bắc Bộ mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Ngày 23/6, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Ngày 24/6, nắng nóng ở miền Trung thu hẹp dần, còn xảy ra ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ chiều tối 23/6 đến ngày 24/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100 mm, có nơi trên 120 mm. Từ đêm 24/6 đến đêm 25/6, khu vực này mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 60-100 mm, có nơi trên 150 mm. Từ 26/6, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa xu hướng giảm dần.

Ngày 22/5, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 140 ca mắc COVID-19, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.619.843 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 44 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.924 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 16 ca, tăng 9 ca so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 21/6 có 290 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.466.179 liều.

Khoảng 15h30 ngày 22/6 ở xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng, 3 người gồm chị L.T.H. (29 tuổi) cùng con trai Đ.Đ.V. (10 tuổi) và người cháu họ 16 tuổi cùng nhau đến hồ chứa nước Bê Đê tại thôn Bê Đê, xã Đồng Nai Thượng chơi. Trong lúc đang chơi đùa cạnh hồ chứa nước thì không may cháu V. bị trượt chân rơi xuống hồ. Thấy vậy, chị H. cùng cháu gái bơi ra để cứu. Tuy nhiên, do nước hồ quá sâu khiến cả 3 người bị nước nhấn chìm. Đến hơn 16h40 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã trục vớt được thi thể 3 nạn nhân. (XEM CHI TIẾT)

Theo thông báo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), từ ngày 23/6, hệ thống điện miền Bắc sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Theo đó, trong những ngày gần đây, mực nước các hồ thủy điện đã được nâng lên, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục. Cùng với đó, được sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và sự chia sẻ, phối hợp của lãnh đạo các tỉnh, thành phố, tình hình cung ứng điện đã được cải thiện, thông báo từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết. Tuy nhiên, do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng, thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện. (XEM CHI TIẾT)