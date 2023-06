Bản tin 8H: Xem xét nhân sự bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bắc Kạn

TPO - 4 nhân sự ứng cử báo cáo chương trình hành động, trả lời câu hỏi trong cuộc họp xem xét chức danh Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bắc Kạn. Từ đó, Hội đồng Tư vấn đưa ra những đánh giá, kết luận, là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Chiều 19/6, Hội đồng Tư vấn xem xét nhân sự giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý và tuyển chọn cán bộ đi luân chuyển tỉnh Bắc Kạn họp nghe các nhân sự ứng cử chức danh Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo chương trình hành động. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. Nhân sự báo cáo chương trình hành động là các ứng viên đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm: Nông Đức Di, Trưởng phòng Môi trường; Bế Đức Dương, Chánh Văn Phòng; Nguyễn Phúc Đán, Trưởng phòng Khoáng sản - Tài nguyên; Nguyễn Đình Lai, Giám đốc Trung tâm kỹ thuật tài nguyên và Môi trường. Sau khi báo cáo chương trình hành động, ứng viên trả lời câu hỏi của các thành viên Hội đồng tư vấn. Hội đồng Tư vấn sẽ tổ chức họp để đưa ra những đánh giá, kết luận, là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định bổ nhiệm cán bộ.

Liên quan đến vụ bà Trần Thị Hải Bình - cán bộ Sở Nội vụ Hải Phòng có lời nói, hành động xúc phạm cán bộ phường Đằng Lâm (quận Hải An, TP Hải Phòng) do vi phạm xây dựng công trình nhà ở, lãnh đạo phường này cho biết, bà Bình đã tháo dỡ hạng mục xây dựng vi phạm. Theo lãnh đạo phường, căn nhà 2 tầng của gia đình bà Bình được xây dựng trên đất nông nghiệp từ rất lâu, không xác định được thời gian. Ngày 29/5, gia đình bà Bình có thuê thợ và tập kết vật liệu để tiến hành hoạt động xây dựng trên nóc tầng 2. Đến ngày 30/5, phường Đằng Lâm phát hiện và yêu cầu gia đình bà Bình dừng mọi hoạt động xây dựng. Sau đó, gia đình bà Bình có gửi đơn xin phép được cải tạo, xây dựng tầng 3 nhưng không được chấp nhận. Hiện, chủ động cắt bỏ các trụ bê tông, không tiến hành hoạt động xây dựng cơi nới tầng 3 nữa.

Ngày 19/6, tại TP Phú Quốc, Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ ra mắt Đại đội Cảnh sát cơ động (CSCĐ), thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Kiên Giang. Đại đội CSCĐ tại TP Phú Quốc có trách nhiệm giúp Trưởng Phòng CSCĐ tham mưu giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang tổ chức thực hiện công tác vũ trang cơ động tuần tra kiểm soát và chiến đấu để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; đồng thời phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm, tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

Ngày 19/6, lãnh đạo UBND xã Quảng Thanh (huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong. Theo đó, vào sáng cùng ngày, 2 thanh thiếu niên chở nhau bằng xe máy BKS 15G1-902.xx qua đường liên tỉnh Hải Phòng - Hải Dương, thuộc địa phận thôn 1 xã Quảng Thanh bất ngờ lao vào cây phượng ven đường. Hậu quả, một người tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo lãnh đạo UBND xã Quảng Thanh, 2 nạn nhân là anh em ruột, người tử vong tại chỗ là anh, tên Phạm Văn T. (SN 2007), người em là Phạm Văn. T. (SN 2008, trú tại xã An Sơn, cùng huyện Thuỷ Nguyên).

Ngày 19/6, Bộ Y tế đưa tin cả nước ghi nhận 129 ca mắc COVID-19, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.619.451 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.819 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 9 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 18/6 không có liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.458.314 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, sáng 20/6, Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Ngày 20/6, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mưa rào và dông rải rác.

Cục Hàng không vừa ra quyết định cấm vận chuyển có thời hạn với hành khách vi phạm quy định về an ninh an toàn hàng không. Theo đó, bà N.T.N. (thường trú Gia Lai, quê Kinh Môn, Hải Dương) đã sử dụng giấy tờ giả để làm thủ tục kiểm tra an ninh hàng không vào khu vực cách ly, lên máy bay. Với hành vi này, bà N. bị cấm bay 12 tháng. Thời gian cấm bay với bà N. áp dụng từ tháng 6/2023 tới tháng 6/2024 và kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo. (XEM CHI TIẾT)