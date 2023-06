Bản tin 8H: Thượng tá Hứa Triều Dương làm Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn

TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa bổ nhiệm có thời hạn đối với đồng chí Thượng tá Hứa Triều Dương giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Chiều 15/6, Tỉnh uỷ Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Thượng tá Hứa Triều Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh, sĩ quan biệt phái có thời hạn nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy từ ngày 15/6/2023. Thượng tá Hứa Triều Dương sinh năm 1977, quê quán huyện Bình Gia. Quá trình công tác, đồng chí đã trải qua các cương vị như: Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phó Trưởng Công an huyện Cao Lộc, Trưởng phòng Hậu Cần, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tối 15/6, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tìm ra tấm vé số trúng giải Jackpot 2 với giá trị gần 6 tỷ đồng. Theo đó, trong kỳ quay số mở thưởng loại hình xổ số tự chọn Power 6/555 diễn ra tối thứ Năm, ngày 15/6, Vietlott đã tìm thấy tấm vé may mắn trúng giải Jackpot 2 với giá trị 5.622.310.700 đồng. Tờ vé số may mắn có 5 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng trùng với kết quả giải Jackpot 2: 10-11-25-39-46-55 | 40. Trong kỳ quay lần này, giải Jackpot 1 trị giá hơn 58 tỷ đồng đã không tìm ra được người may mắn trúng giải. Ngoài ra, hội đồng mở thưởng tìm ra 10 giải Nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 764 giải Nhì mỗi giải trị giá 300.000 nghìn đồng và 16.805 giải Ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Ngày 15/6, lãnh đạo Công an phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu, Đà Nẵng) xác nhận đã chuyển vụ việc ô tô Range Rover bị tạt sơn cho công an quận thụ lý, truy tìm nghi phạm. Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, Khi người đàn ông vừa đỗ ô tô Range Rover biển số Đà Nẵng trên đường Trần Quốc Toản (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) và mở cửa để xuống, bất ngờ có 2 thanh niên đi xe máy mang theo sơn đỏ, áp sát và tạt sơn khiến phần nắp capo, cửa trước và sau phía ghế lái ô tô dính sơn. Theo nhân chứng, thời điểm đó, trên ô tô còn có một phụ nữ. Hai đối tượng sau khi tạt sơn đã bỏ chạy.

Tối 15/6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an TP Đà Nẵng phát cảnh báo về việc nhiều đối tượng mạo danh cán bộ làm việc tại các đơn vị PCCC… gọi điện cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân để lừa đảo. Cụ thể, các đối tượng gọi đến một số công ty nội thất trên địa bàn quận Liên Chiểu, xưng danh một cán bộ (thật) làm việc tại bộ phận tài vụ thuộc Đội Cảnh sát PCCC - CNCH công an quận, yêu cầu báo giá đóng giường phục vụ cán bộ, chiến sĩ. Sau khi nghe báo giá và hứa chồng tiền cọc, các đối tượng nhờ bên nội thất mua giúp nệm phù hợp với số lượng giường đã đặt, tập trung về một công ty cho dễ vận chuyển và thanh toán hóa đơn. Chúng yêu cầu giao nệm gấp, đồng thời gửi hình ảnh đã chuyển khoản tiền cọc (giả). Sau đó, chúng hối thúc chồng tiền cọc cho phía công ty nệm. Đơn vị nào thấy phiếu chuyển khoản thành công nhưng không kiểm tra, mà chuyển khoản luôn là "sập bẫy".

Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 13 giờ 30 phút 38 giây ngày 15 tháng 6 năm 2023 (giờ GMT), tức 20 giờ 30 phút 38 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 6 năm 2023, một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.652 độ vĩ Bắc, 104.357 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Hủa Phăn, Lào (Cách biên giới ở địa phận huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La khoảng 16 km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Ngày 15/6, Bộ Y tế đưa tin cả nước ghi nhận 329 ca nhiễm COVID-19 mới, tiếp tục tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.618.751 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 27 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.668 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 16 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 14/6 có 5.675 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.455.803 liều.

Theo Thông báo số 1206-TB/TU về “Tuyển dụng công chức, viên chức khối cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2023” do Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 15/6, thành phố sẽ tuyển dụng 184 công chức, viên chức phục vụ tại 41 cơ quan, đơn vị. Thành ủy Hà Nội cho biết, công chức, viên chức được tuyển dụng sẽ làm việc tại 41 cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua hình thức thi tuyển. Về tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển: Người có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ công chức hoặc Điều 22 Luật Viên chức. Đồng thời, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. (XEM CHI TIẾT)