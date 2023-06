Bản tin 8H: Hai người tử vong trên mái tôn tiệm sửa xe Vespa cổ ở TPHCM

TPO - Sau tiếng xoẹt lửa điện kèm khói bốc lên, người dân kiểm tra thì phát hiện hai người đàn ông tử vong trên mái tôn tiệm sửa xe Vespa cổ, nghi bị điện giật.

Ngày 13/6, Công an quận Tân Bình (TP HCM) đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ điện giật làm hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 12/6, thấy căn nhà đồng thời là tiệm chuyên sửa chữa, nâng cấp xe Vespa cổ khói bốc lên dữ dội kèm mùi khét, người dân sống trên đường Âu Cơ (phường 10, quận Tân Bình) kiểm tra phát hiện hai đàn ông nằm bất động trên mái tôn, nghi bị điện giật. Lực lượng chức năng sau đó tắt điện tạm thời toàn bộ khu vực trên để cứu nạn nhân nhưng họ đã tử vong. Nạn nhân là chủ tiệm xe Vespa cổ tên H. (khoảng 54 tuổi) và cháu trai khoảng 30 tuổi. Trước khi gặp nạn, họ trèo lên mái tôn kiểm tra đường dây điện giữa lúc trời mưa.

Ngày 13/6, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã nhận được báo cáo của Sở Y tế tỉnh này và UBND huyện Tam Đảo về sự việc 14 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm tại thị trấn Tam Đảo. Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước đã chỉ đạo đình chỉ tạm thời hoạt động của bếp ăn tại Homestay Le Vent; lấy mẫu thực phẩm nghi ngờ để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, truy nguồn gốc thực phẩm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định (nếu có). Hiện, sức khỏe của 14 trường hợp nêu trên đã ổn định, không có bệnh nhân trở nặng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 13/6 đến hết đêm 14/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm). Từ ngày 15/6 mưa lớn có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, cảnh báo mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng còn kéo dài đến khoảng ngày 16-17/6. Ngày 14-15/6, từ Nghệ An đến Bình Định nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở vùng núi khu vực Trung Bộ khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 13/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 199 ca mắc COVID-19 mới, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.618.184 ca nhiễm. Trong ngày có 54 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.501 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 27 ca, tăng 12 ca so với ngày 24 giờ, trong đó có 5 ca thở máy. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Ngày 12/6 có 177 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.449.709 liều.

Chiều 13/06, Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về phân công, bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại Hội nghị, đồng chí Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, bổ nhiệm đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 13/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau công bố quyết định cho ông Võ Trường Giang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân - thôi giữ chức vụ Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện ủy Phú Tân nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trước đó, ông Giang có đơn xin nghỉ công tác trước tuổi vì lý do cá nhân. Ông Võ Trường Giang (59 tuổi), quê quán xã Phú Thuận, huyện Phú Tân có trình độ chuyên môn đại học. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Phú Tân, ông từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã Phú Mỹ; Chánh văn phòng UBND huyện Phú Tân; Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Tân. (XEM CHI TIẾT)