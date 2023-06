Bản tin 8H: Danh tính tài xế gây tai nạn trong vụ CSGT hy sinh ở Hà Nam

TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ, Thiếu tá Lương Thanh Tuấn bị xe đầu kéo tông phải và hy sinh. Công an tỉnh Hà Nam đã xác định danh tính tài xế gây tai nạn.

Liên quan đến vụ cán bộ CSGT ở Hà Nam hy sinh khi đang làm nhiệm vụ, ngày 15/6, Công an tỉnh Hà Nam cho biết Thiếu tá Lương Thanh Tuấn (sinh ngày 14/3/1983, trú quán tại xã Chuyên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Nam) hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ. Cụ thể, trưa 14/6, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nam, trong đó có Thiếu tá Lương Thanh Tuấn, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông tại Km 122+700 QL21A thuộc địa phận xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm. Không may, Thiếu tá Tuấn đã bị ô tô đầu kéo BKS 89C-279.74 sơ mi rơ moóc 89R - 018.54, do Trần Văn Luyến (SN 1980, trú tại xã Tân Hưng, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) điều khiển, đâm vào gây thương tích khá nặng, dù được đồng đội hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng đã không qua khỏi.

Ngày 14/6, đại diện UBND xã Sơn Dương, TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sét đánh khiến 1 người tử vong. Theo đó, khoảng 14h30 ngày 13/6, đang đi chơi thì gặp mưa, 3 người gồm các anh Nguyễn Văn Đức (SN 1992, trú xã Lê Lợi), Phan Văn Thanh, Lục Văn Quang (SN 1989, cùng trú xã Sơn Dương) vào trú mưa tại thôn Mỏ Đông, xã Sơn Dương. Không may, sét đánh bất ngờ vào khu vực khiến ba người bị thương tích. Dù được đưa đi cấp cứu, khoảng 1h ngày 14/6, anh Quang tử vong. Hai nạn nhân còn lại sức khoẻ ổn định. Cùng thời điểm, vào chiều tối 13/6, sét đánh xuống đoạn đường dẫn gần cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (thuộc địa bàn xã Quảng Lãng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên). Người dân sau đó phát hiện thi thể nam thanh niên cạnh xe máy SH màu trắng. Nạn nhân tên T. (SN 1995), trú xã Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Chưa rõ T. bị sét đánh tử vong hay do tai nạn giao thông.

Ngày 14/6, Bộ Y tế đưa tin cả nước ghi nhận 238 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.618.422 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 140 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.641 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 26 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 13/6 có 419 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.450.128 liều.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo sáng sớm 15/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, rải rác có dông. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Từ ngày 15/6, mưa lớn có xu hướng giảm dần. Tuy nhiên, khu vực vẫn tiếp diễn mưa dông diện rộng và mưa lớn cục bộ đến khoảng ngày 16-17/6. Từ ngày 15-16/6, khu vực từ Nghệ An đến Bình Định có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp, phổ biến 55-65%. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Bình Định còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối, vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Thanh tra Sở TT&TT Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.T.T. (trú tại Trần Hưng Đạo, Hà Nội, cựu CEO của một hãng hàng không) 7,5 triệu đồng vì đăng tải bài viết trên đã xúc phạm uy tín, danh dự một lãnh đạo ngân hàng. Ông T. cũng bị buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm. Trước đó, ông T. đăng tải bài viết có nội dung liên quan đến lãnh đạo một ngân hàng vào ngày 5/5. Được mời lên Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội làm việc, ông T. thừa nhận thông tin trên bài viết do mình đăng tải để chia sẻ quan điểm, nhận định cá nhân. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 14/6, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) cho biết, với việc nhiều địa phương có mưa, lưu lượng nước về các hồ chứa khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ tăng nhẹ, nhưng vẫn ở mực nước thấp; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mực nước các hồ dao động nhẹ so với ngày hôm trước đó. Tuy nhiên, mực nước nằm trong phạm vi mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành. Lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu. Hiện các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về. Các nhà máy khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 14/6, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh. Tại buổi lễ, ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Phòng công chứng số 3 (trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh), giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ ngày 15/6. (XEM CHI TIẾT)