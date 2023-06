Bản tin 8H: Chỉ định Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế

TPO - Đồng chí Mai Xuân Thành - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều ngày 12/6, Đảng uỷ Bộ Tài chính, Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị công bố quyết định nhân sự Bí thư Đảng uỷ cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng uỷ, Thứ trưởng Bộ Tài chính trao Quyết định số 562-QĐ/ĐU của Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ định đồng chí Mai Xuân Thành - Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Thuế nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 12/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định về việc cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 4 liệt sĩ thuộc Bộ Công an và 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk hy sinh trong vụ tấn công vào trụ sở UBND xã tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Bốn liệt sĩ thuộc Bộ Công an gồm: Liệt sĩ Hoàng Trung - Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur; Liệt sĩ Trần Quốc Thắng - Thiếu tá Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Liệt sĩ Hà Tuấn Anh - Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Tiêu; Liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân - Đại úy Công an nhân dân, cán bộ Công an xã Ea Ktur. Hai liệt sỹ thuộc tỉnh Đắk Lắk gồm: Liệt sĩ Nguyễn Văn Kiên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Ktur; Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu.

Chiều 12/6, lãnh đạo xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, cho biết ngành chức năng tỉnh đang khắc phục sự cố vụ một chiếc tàu chạy trên nhánh sông Tiền vướng vào dây điện trung thế gây mất điện hoàn toàn tại xã này. Khoảng 8h cùng ngày, tàu Trường An 125 (Hải Phòng) chạy trên một nhánh sông Tiền, hướng từ huyện Cái Bè - TP Mỹ Tho. Khi đến đoạn gần bến đò Tân Phong - Hiệp Đức, tàu vướng dây điện trung thế, làm đứt 4 sợi dây điện và đứt cáp quang… Vụ việc làm mất điện hoàn toàn tại xã Tân Phong với 3.556 hộ dân, 16.540 nhân khẩu. Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 500 triệu đồng. Dự kiến, khoảng 7 ngày mới khắc phục xong sự cố điện. Lãnh đạo xã Tân Phong cho biết trước mắt điện lực sẽ nối một dây vượt sông để người dân sử dụng.

Thông tin từ UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh), khoảng 19h30 tối 9/6, tại km86+250, quốc lộ 18A, thuộc phường Nam Khê, TP Uông Bí xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ. Cụ thể, ô tô BKS 14A-025.90 do ông Lương Tiến Đạt (37 tuổi, ở phường Nam Khê, TP Uông Bí) điều khiển đã va chạm với xe đạp điện do ông Đỗ Văn Trường (63 tuổi, cùng địa chỉ với ông Đạt) điều khiển. Hậu quả, vụ tai nạn khiến ông Trường tử vong. Ông Trường là người thân của ông Đạt. Được biết, ông Lương Tiến Đạt đang là Chủ tịch UBND phường Trưng Vương (TP Uông Bí).

Ngày 12/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 171 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với số ca nhiễm ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.617.985 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 39 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.447 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 15 ca, tăng 7 ca so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Trong ngày 11/6 không có liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.449.498 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối và đêm 12/6 đến hết đêm 14/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác dông với lượng mưa 90-150 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt, thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm. Ngày 13-14/6, Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-65%. Tây Nguyên và Nam Bộ đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Ngày 12/6, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hậu Giang Lê Quốc Việt đã ký quyết định về việc kỷ luật công chức đối với bà Phạm Thị Hồng Diễm - Phó Chánh Văn phòng sở này. Theo đó, Giám đốc Sở TN&MT Hậu Giang quyết định kỷ luật bà Phạm Thị Hồng Diễm - Phó Chánh Văn phòng Sở TN&MT Hậu Giang bằng hình thức Cảnh cáo. Bà Diễm là người bị bà N.T.M.L (vợ ông Tăng Minh Thêm – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang) tố cáo có quan hệ bất chính và tái phạm nhiều lần với chồng bà.