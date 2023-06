Bản tin 8H: Truy tìm 3 luật sư từng bào chữa cho các bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai

TPO - Công an tỉnh Long An đã quyết định truy tìm 3 người là luật sư từng bào chữa cho các bị cáo ở Tịnh Thất Bồng Lai vì có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Thông tin từ Công an tỉnh Long An, cơ quan đã ra quyết định truy tìm 3 người gồm: Nguyễn Văn Miếng (57 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, TP HCM); Đào Kim Lân (56 tuổi, ngụ phường 9, quận 6, TP HCM) và Đặng Đình Mạnh (55 tuổi, ngụ phường 15, quận Phú Nhuận, TP HCM). Trước đó, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện 3 người trên có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua đoạn video clip những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm "Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An thụ lý kiểm tra, xác minh tin báo và đã gửi Giấy triệu tập nhiều lần 3 người này nhưng không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. Ba người này là luật sư từng bào chữa cho ông Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai.

Ngày 9/6, HĐND quận Lê Chân (TP Hải Phòng) khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp chuyên đề) xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận. Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND quận đã biểu quyết và thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND quận Lê Chân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Phiệt do chuyển công tác. Đồng thời tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Bí thư Quận ủy Lê Chân trúng cử chức vụ Chủ tịch UBND quận Lê Chân khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 11/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 202 ca mắc COVID-19 mới, giảm thấp nhất trong 2 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.617.814 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 69 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.408 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 8 ca, giảm mạnh trong 24 giờ qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 10/6 có 1.267 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.449.498 liều.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, ngày 11/6, khu vực Bắc bộ và Trung bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C… độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-65%. Dự báo từ ngày mai (13/6) đến 14/6, mưa gia tăng ở miền Bắc, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Từ ngày 15-17/6, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, mưa tập trung ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ vào chiều tối và đêm. Nắng nóng ở khu vực Trung bộ còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 11/6, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký Quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 4 cán bộ, chiến sĩ CBCS Công an xã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với đồng chí Hoàng Trung (SN 1981), quê quán: Nghi Lộc, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý đối với đồng chí Nguyễn Đăng Nhân (SN 1994), quê quán: Yên Thành, Nghệ An, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. Truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá đối với đồng chí Trần Quốc Thắng (SN 1989), quê quán: Thạch Hà, Hà Tĩnh, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk; truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý đối với đồng chí Hà Tuấn Anh (SN 1991), quê quán: Triệu Sơn, Thanh Hoá, cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 11/6, một lãnh đạo huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng) cho biết, Hội đồng kỷ luật địa phương vừa họp quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với chức vụ Phó Bí thư xã Quảng Thanh của ông Bùi Văn Lên. Ông Lên bị cách chức do để người dân xây dựng nhiều nhà trên đất nông nghiệp, gây hậu quả nghiêm trọng, phải tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm, khắc phục hậu quả. Ngoài ra, huyện Thủy Nguyên cũng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách xây dựng và công chức địa chính xã Quảng Thanh. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 11/6, ông Lê Đình Phương - Chủ tịch UBND phường Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ba cháu nhỏ bị đuối nước tại bãi biển Hải Ninh (phường Hải Ninh). Theo ông Phương, ba cháu nhỏ trên sinh sống ở thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Trước khi xảy ra sự việc, ông ngoại (ở xã Thanh Thủy) dẫn bốn cháu nhỏ (một cháu sinh năm 2009, hai cháu sinh năm 2011 và một cháu nhỏ hơn) đến khu vực biển trên để cho các cháu tắm. Trong lúc ba cháu lớn xuống tắm, người ông ở trên bờ. Sau đó, người ông đưa cháu nhỏ nhất về nhà, khi quay ra thì cả ba cháu bị nước cuốn mất tích. (XEM CHI TIẾT)