Bản tin 8H: Đồng Tháp trao quyết định về công tác cán bộ

TPO - Ông Nguyễn Hồng Phong nhận quyết định bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Huỳnh Văn Nờ giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

Chiều ngày 8/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hồng Phong - Trưởng phòng Tổng hợp - Văn xã, Văn phòng UBND tỉnh giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Cùng ngày, tại Sở Tư pháp, ông Trần Minh Lý - Phó Giám đốc Sở Nội vụ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Huỳnh Văn Nờ - Chủ tịch UBND huyện Thanh Bình giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tư pháp. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/6/2023.

Theo thông tin từ UBND huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc), sáng 8/6 Công an xã Bạch Lưu phát hiện một trẻ sơ sinh tử vong trước cửa nhà bếp của cơ quan này. Thi thể cháu bé được để trong một chiếc giỏ màu xanh, còn nguyên dây rốn. Công an huyện Sông Lô đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để tìm nguyên nhân tử vong của cháu bé. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, chính quyền địa phương tổ chức an táng cháu bé theo phong tục. Được biết, dù ở trụ sở công an xã luôn có cán bộ túc trực nhưng không ai nghe thấy tiếng khóc của cháu bé. Khi phát hiện sự việc, cháu đã tử vong.

Ngày 8/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 518 ca nhiễm COVID-19 mới, tiếp tục giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.616.702 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 105 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.180 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 33 ca, tăng 11 ca so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 7/6 có 146 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.442.915 liều.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 1 giờ ngày 9/6, vùng áp thấp trên khu vực phía bắc của vịnh Bắc Bộ có vị trí ở vào khoảng 21,5-22,5 độ vĩ bắc; 108,5-109,5 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp tiếp tục ít di chuyển, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Cảnh báo, trên vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, mưa vừa, mưa to và dông mạnh, gió giật mạnh có khả năng xảy ra ở khu vực các tỉnh ven biển phía Đông Bắc Bộ. Ngày và đêm 9/6, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Tối 8/6, một lãnh đạo Huyện ủy Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) xác nhận ông Dương Chí Hiếu - Chủ tịch UBND xã Hưng Thành - có đơn xin nghỉ việc gửi qua đường bưu điện. Trước đó, ngày 31/5 (theo dấu bưu chính), Đảng ủy xã Hưng Thành nhận được đơn xin nghỉ việc của ông Hiếu với lí do “vì công việc gia đình”. Ngay sau đó, Đảng ủy xã Hưng Thành có công văn kèm đơn xin nghỉ việc của ông Hiếu gửi Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lợi để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Từ ngày xin nghỉ việc, ông Hiếu không đến cơ quan làm việc, do đó các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND xã không có người giải quyết. Dự kiến, ngày 9/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lợi sẽ họp để nghe báo cáo, xem xét và có hướng xử lý đối với trường hợp đơn xin nghỉ việc của ông Hiếu. (XEM CHI TIẾT)

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một vị khách người nước ngoài thản nhiên ngồi trên tấm bia đá có khắc hình Quốc huy và thông tin điểm cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) để tạo dáng. Bức ảnh khiến nhiều cư dân mạng, du khách bức xúc, chỉ trích đây là hành vi vô ý thức, không tôn trọng Việt Nam... Ngày 8/6, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Giang cho biết, đơn vị này đã nhận được văn bản của Hiệp hội du lịch Hà Giang đề nghị xác minh, xử lý vụ việc. Hiện, sở này đang cho xác minh để xử lý. Sở đã có giấy hẹn với du khách để lên làm việc. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 8/6, ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) vừa ký, ban hành quyết định thi hành kỷ luật viên chức giáo dục bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Lê Văn Quỳnh (SN 1978) - Phó hiệu trưởng Trường THCS Kỳ Xuân. Theo lãnh đạo địa phương, từ ngày 8/3 đến nay, ông Quỳnh không đến làm việc tại cơ quan, dù Trường THCS Kỳ Xuân đã 3 lần gửi giấy mời làm việc. Theo báo cáo, ông Quỳnh bỏ việc để tìm công việc khác phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình. Báo cáo cũng khẳng định việc ông Quỳnh tự ý bỏ việc xuất phát từ nhu cầu nguyện vọng của cá nhân, điều kiện hoàn cảnh gia đình, không vì lý do nào khác. (XEM CHI TIẾT)