Bản tin 8H: Chất vấn Bộ trưởng Giao thông vận tải và Bộ trưởng Khoa học Công nghệ

TPO - Trong ngày làm việc hôm nay (7/6), Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng.

Ngày 7/6, phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 tiếp tục diễn ra. Theo chương trình, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và các thành viên Chính phủ liên quan tiếp tục có 50 phút đầu buổi sáng để tiếp tục làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra liên quan nhóm vấn đề công tác dân tộc. Sau ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt trả lời chất vấn. Nội dung tập trung vào chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia; giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến vào cuộc sống. Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng trả lời về giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, hạn chế tai nạn giao thông trong cả nước, giảm ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn.

Ngày 6/6, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng lương của Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh cho cán bộ chiến sĩ, công nhân viên CAND đến niên hạn năm 2023. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì lễ công bố. Năm 2023, toàn Công an tỉnh Quảng Nam có 1.075 cán bộ chiến sĩ đến niên hạn thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương; trong đó, thẩm quyền thuộc Bộ Công an quyết định có 14 trường hợp, Giám đốc Công an tỉnh quyết định có 1.061 trường hợp (cấp tá có 401, cấp úy có 539; chuyên môn kỹ thuật có 39 và hạ sĩ quan, hợp đồng lao động 82).

Ngày 6/6, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh kèm bài đăng về hình ảnh lòng hồ thủy điện Sơn La (đoạn qua thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên), bị cạn trơ đáy, gây xôn xao cộng đồng mạng. Một số người cho rằng đó là lý do năm nay cả nước bị cắt điện nhiều thế. Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND tỉnh Điện Biên cho biết, việc lòng hồ thủy điện Sơn La bị cạn trơ đáy là việc bình thường, hàng năm đều diễn ra tình trạng như vậy. Cũng theo vị lãnh đạo này, năm nay do hiện tượng El Nino, nên mực nước có thấp hơn mọi năm, nhưng đây chưa phải mực nước chết tại hồ thủy điện Sơn La. Trong khi đó, ông Hoàng Văn Quyền - Chủ tịch UBND thị xã Mường Lay cho hay mực nước từ tháng 3 trở đi sẽ xuống rất thấp bởi hồ thủy điện xả nước.

Tối 6/6, Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết nắm được đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội (MXH) ghi lại cảnh người phụ nữ bị người đàn ông ngồi cùng bàn ăn đánh đập dã man. Qua rà soát, công an cơ sở chưa tiếp nhận được thông tin, nên Công an TP Cà Mau chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ việc. Chị H. (chủ quán) cho biết, 2 người trong đoạn clip trên ghé quán gọi đồ ăn vào tối 4/6. Theo chị H., khi mới vào họ cười đùa với nhau vui vẻ, bình thường. Tuy nhiên, trong lúc ăn không biết xảy ra chuyện gì, người đàn ông bất ngờ đánh đập dã man người phụ nữ đi cùng rồi cả hai bỏ đi.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 1/6-1/8, Công an tỉnh này phối hợp với Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Vân Đồn triển khai thí điểm việc sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với khách hàng đi tàu bay. Hành khách có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế căn cước công dân để làm thủ tục lên máy bay, kiểm tra an ninh hàng không và ra cửa máy bay. Theo đó, Công an Quảng Ninh phối hợp với Cảng HKQT Vân Đồn triển khai quy trình kiểm tra, xác thực thông tin công dân và giấy tờ trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Công an, nhằm đảm bảo xác thực chính xác khi công dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thay thế giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng này.

Ngày 6/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 750 ca mắc COVID-19 mới, tăng mạnh so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.616.127 ca nhiễm. Trong ngày, có 104 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.638.978 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 22 ca, giảm 3 ca so với hôm trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 5/6 có 2.833 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.442.483 liều.

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên ngày và đêm nay (7/6), Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Do ảnh hưởng của mưa dông, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc, miền Trung hôm nay khá mát mẻ. Miền Bắc nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, các tỉnh miền Trung nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ. Trong các ngày 8-13/6, khu vực miền Bắc và Thanh Hóa tiếp tục có mưa dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Thời tiết mát mẻ từ nay đến giữa tháng 6 với nhiệt độ cao nhất không quá 31-33 độ. Các tỉnh Nghệ An đến Bình Thuận, từ 8-10/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Thời tiết mát mẻ. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 7/6 đến đêm 8/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. (XEM CHI TIẾT)