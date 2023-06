Bản tin 8H: Công an cứu thiếu niên 15 tuổi nhảy xuống sông tự tử

TPO - Thiếu niên 15 tuổi ở Cần Thơ buồn chuyện gia đình nên đã nhảy cầu nhằm tự tử, nhưng may mắn được lực lượng công an cùng ngày dân phát hiện cứu vớt kịp thời.

Ngày 3/6, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật một số cán bộ tỉnh Đồng Nai. Cụ thể, Thủ tướng có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Võ Văn Chánh, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Văn Vĩnh, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Cả ba đều đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và UBKT Trung ương đã thi hành kỷ luật về đảng. Thời gian thi hành kỷ luật của 3 lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trên tính từ ngày công bố quyết định ngày 3/4/2023 của UBKT Trung ương về thi hành kỷ luật Đảng.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 3/6, Công ty Điện lực Quảng Ninh tiếp tục thực hiện cắt giảm 236MW điện. Do việc cắt giảm điện diễn ra trong tình trạng khẩn cấp nên tại một số thời điểm ở một số khu vực, Công ty Điện lực Quảng Ninh không kịp thời gửi tin nhắn thông báo qua SMS và zalo cho khách hàng sử dụng điện. Lợi dụng việc này, một số cá nhân, tổ chức đã mạo danh đưa thông tin không chính xác về lịch cắt điện của Điện lực TP Hạ Long đăng tải tràn lan trên mạng xã hội. Qua rà soát cho thấy, website "lichcatdien.com" đang đăng tải lịch cắt điện của TP Hạ Long. Công ty Điện lực Quảng Ninh xác nhận đây là website giả mạo.

Chiều 3/6, tại phiên họp thứ 20, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 thống nhất chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B. Ban Chỉ đạo đồng thời ban hành hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với dịch bệnh nhóm B và khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Về thẩm quyền công bố dịch, theo Bộ Y tế khi chuyển bệnh COVID-19 sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh công bố dịch theo đề nghị của giám đốc sở Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế công bố dịch theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khi có từ 2 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố dịch. Như vậy, dịch COVID-19 không còn thuộc đối tượng công bố dịch của Thủ tướng.

Khoảng 9h30 ngày 3/6, khi đi tuần tra qua khu vực cầu Sang Trắng 2 (Thới Thuận), tổ công tác Công an phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, phát hiện một thiếu niên nhảy cầu tự tử. Ngay lập tức tổ công tác đã cùng người dân cứu thiếu niên đưa lên bờ và sơ cứu kịp thời. Qua làm việc, thiếu niên cho biết tên N.M.N. (15 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ). N. buồn chuyện cá nhân nên mới nghĩ quẩn. Lực lượng công an sau đó liên hệ với gia đình đón N. về nhà, đồng thời cam kết không để xảy ra trường hợp trên.

Ngày 3/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 280 ca mắc COVID-19 mới, giảm sâu so với nhiều tuần qua. Từ đầu năm 2023 đến ngày 29/5, cả nước ghi nhận 85.493 ca mắc. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.614.583 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 214 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.638.763 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 31 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 2/6 có 9.045 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Đến nay, tổng số liều vắc-xin đã tiêm là hơn 266,4 triệu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 4/6, Bắc Bộ nắng gián đoạn, Trung Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ trên 37 độ C. Chiều tối và đêm 4/6, các khu vực có mưa, dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh: vùng núi và trung du Bắc Bộ có lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm. Dự báo trong nhiều ngày tới, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối. Từ mai (5/6), nắng nóng giảm dần ở Thanh Hóa đến Phú Yên. Từ chiều tối mai, khu vực này chuyển mưa dông rải rác. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. (XEM CHI TIẾT)