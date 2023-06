Bản tin 8H: Hải Dương có tân Chủ tịch HĐND tỉnh

TPO - Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương đã bỏ phiếu bầu ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chiều 2/6, tại Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề), các đại biểu HĐND tỉnh Hải Dương khóa XVII đã bầu ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trước đó, HĐND tỉnh Hải Dương đã tiến hành bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Xuân Thăng do vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông Lê Văn Hiệu sinh năm 1967, quê huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Tháng 3/2021, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương. Tháng 6/2021, Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố ông trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Ngày 19/7/2021, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương đã bỏ phiếu nhất trí 100% bầu ông Hiệu giữ chức Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khóa XV.

Ngày 2/6, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc ông T.B.T. - Phó trưởng Ban Phong trào, có hành vi phản cảm trên phố. Hiện đơn vị này đã yêu cầu ông T. viết bản kiểm điểm, tường trình sự việc, sau đó sẽ họp để có hình thức kỷ luật. Trước đó, khoảng 22h ngày 31/5, tại khu vực bến thuyền du lịch Tòa Khâm (đường Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế), một người đàn ông có dấu hiệu sử dụng rượu, bia và không làm chủ được bản thân nên được đưa từ thuyền rồng dưới sông Hương lên bờ để nghỉ ngơi tại nhà của ban quản lý bến thuyền. Sau đó, người này cởi áo và quần dài mình đang mặc, liên tục nôn ói và la ó, chửi bới với những từ ngữ khó nghe. Qua xác minh, người đàn ông có những hành vi phản cảm nói trên là ông T.B.T.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo vừa tìm ra 1 vé số trúng giải Jackpot với trị giá gần 16 tỷ đồng của sản phẩm Mega 6/45. Cụ thể, trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1050 của sản phẩm Mega 6/45 diễn ra vào chiều tối 2/6, Hội đồng quay thưởng của Vietlott đã xác định có 1 vé số trúng giải Jackpot trị giá 15.897.330.000 đồng. Dãy số may mắn trong kỳ quay số mở thưởng lần thứ 1050 của sản phẩm Mega 6/45 là: 03 - 11 - 14 - 19 - 21 - 43. Ngoài ra, Vieltott còn tìm ra 16 giải nhất với mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 991 giải nhì mỗi giải trị giá 300.000 đồng và 15.166 giải ba với mỗi giải trị giá 30.000 đồng.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai, 5 tháng qua, Trung tâm đã ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho hơn 26.000 lao động với số tiền trên 820 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số người và số tiền chi trợ cấp thất nghiệp đều tăng. Riêng từ tháng 3 đến tháng 5, trung bình mỗi tháng trên địa bàn tỉnh có khoảng 7.800 người hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm cho biết, thông tin trong một ngày tại Đồng Nai có hàng nghìn lao động xin hưởng trợ cấp thất nghiệp là không chính xác. Trong tháng 5/2023, Trung tâm tiếp nhận gần 7.200 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, trung bình mỗi ngày có hơn 230 hồ sơ.

Ngày 2/6, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội đối với ông Phạm Văn Nam, Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên. Tại buổi lễ, bà Đào Tú Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ (TAND Tối cao) đã công bố quyết định số 688/QĐ-TANDTC của Chánh án TAND Tối cao về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Nam (SN 1966), Thẩm phán cao cấp, Chánh án TAND tỉnh Điện Biên giữ chức Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội. Thời hạn giữ chức Phó Chánh án của ông Phạm Văn Nam là 5 năm kể từ ngày 1/6/2023.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 3/6, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Bắc Bộ và khu vực từ Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ chiều tối và đêm 3/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Mưa dông Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Ngày 2/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 744 ca mắc COVID-19 mới, giảm mạnh so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.614.303 ca nhiễm. Trong ngày, có 179 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.638.549 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 32 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 1/6 có 3.840 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.419.940 liều.