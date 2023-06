Bản tin 8H: 3 lãnh đạo một xã đồng loạt bị kỷ luật

TPO - Huyện ủy Cư Jút (Đắk Nông) vừa kỷ luật cảnh cáo Phó chủ tịch UBND xã Trúc Sơn vì để người dân làm gần 1 km đường cấp phối trái phép. Bí thư và chủ tịch xã này cùng bị khiển trách.

Ngày 1/6, Huyện ủy Cư Jút (Đắk Nông) vừa kỷ luật cảnh cáo và miễn nhiệm chức vụ đối với ông Huỳnh Quang Việt (SN 1980), Phó chủ tịch xã Trúc Sơn. UBND xã Trúc Sơn đã làm tờ trình gửi Phòng Nội vụ huyện Cư Jút đề nghị đưa ông Việt về làm cán bộ địa chính xây dựng xã. Ngoài ra, Huyện ủy còn kỷ luật khiển trách ông Đào Thế Thái, Bí thư Đảng ủy xã và ông Trần Đình Nam, Chủ tịch UBND xã Trúc Sơn. Theo nguồn tin, cả 3 lãnh đạo xã Trúc Sơn bị kỷ luật vì có liên quan đến việc để người dân thôn 3 tự ý làm gần 1 km đường cấp phối trên đất nông nghiệp. Với vai trò là người đứng đầu, ông Thái và ông Nam không chỉ đạo sát sao khiến sự việc xảy ra, gây dư luận không tốt trong nhân dân.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (đơn vị vận hành metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên) vừa có công văn khẩn gửi UBND TP.HCM xin được tiếp tục tạm mượn 16 tỷ đồng từ quỹ dự trữ ngân sách Đảng của Đảng bộ TP.HCM. Số tiền này nhằm chi trả cho các khoản chuẩn bị nhân sự tiếp nhận đào tạo chuyển giao công nghệ và nợ bảo hiểm xã hội; lương nhân sự giai đoạn hiện nay của đơn vị này. Theo công ty vận hành metro số 1, đơn vị đang nợ 1,3 tỷ đồng các khoản bảo hiểm xã hội (tính đến tháng 4). Và nếu tình trạng khó khăn tiếp tục kéo dài, khoản nợ này sẽ là 1,5 tỷ đồng vào tháng 9. Nhu cầu kinh phí đơn vị cần đến tháng 9 cũng được dự tính hơn 15,6 tỷ đồng. Trong số đó, số tiền nợ lương là hơn 927 triệu đồng (tháng 2 đến tháng 4).

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trong 5 tháng đầu năm, thiên tai đã gây thiệt hại lớn về người và của. Trong đó, 20 người chết và mất tích; 116 nhà sập đổ, gần 6.700 nhà hư hỏng... Thiên tai cũng khiến hơn 36.000 ha lúa, hoa màu và 634 ha cây trồng khác thiệt hại; 33 con gia súc, gần 5.400 con gia cầm bị chết, cuốn trôi. Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 197 tỷ đồng. Nước ta đã chịu ảnh hưởng của 1 áp thấp nhiệt đới, 10 trận mưa lớn, ngập úng; 98 trận giông lốc, mưa đá; 2 đợt rét đậm, rét hại; 10 đợt gió mạnh, sóng lớn trên biển; 115 trận động đất và 127 vụ sạt lở, triều cường.

Chiều 1/6, tại thành phố Móng Cái, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc giải thể Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến đò Dân Tiến. Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến đò Dân Tiến là một trong 6 trạm kiểm soát liên hợp chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn cả nước được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập từ năm 1998. Từ năm 1998 đến nay, Trạm đã bắt giữ, xử lý trên 6.300 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, trị giá tang vật vi phạm trên 94 tỷ đồng; làm thủ tục cho hơn 80.000 tờ khai thu thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu; thu gần 100 tỷ đồng tiền thuế nhập khẩu bổ sung và gần 60 tỷ đồng tiền thuế nội địa. Trước yêu cầu quản lý trong tình hình mới, nhất là từ khi tuyến cao tốc Vân Đồn-Móng Cái đưa vào hoạt động, tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất và được Chính phủ đồng ý cho giải thể Trạm Kiểm soát.

Ngày 1/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 950 ca mắc COVID-19 mới, giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.613.559 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 202 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.638.370 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 42 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Trong ngày 31/5 có 4.177 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.416.100 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 2/6 và 3/6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-60%. Đà Nẵng đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%. Từ 4/6, nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xu hướng dịu dần. Từ đêm 3-8/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to (tập trung vào chiều tối và đêm). Từ đêm 8/6-11/6, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Chiều 1/6, tại trụ sở Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP.HCM đã diễn ra lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an TP.HCM về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ Công an TP.HCM đã công bố Quyết định của Giám đốc Công an TPHCM về việc điều động và bổ nhiệm Thượng tá Trần Trung Hiếu, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát hành chính về trật tự xã hội, đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt, thay Thượng tá Nguyễn Đình Dương. Thượng tá Trần Trung Hiếu sinh năm 1978, quê tỉnh Hưng Yên, tốt nghiệp Trường Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành quản lý hành chính.