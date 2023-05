Bản tin 8H: Kéo dài thời gian giữ chức vụ đối với Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng

TPO - Ông Nguyễn Duy Thăng được kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho đến khi nghỉ hưu.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định số 589 về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Duy Thăng. Theo quyết định, kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ đối với ông Nguyễn Duy Thăng kể từ ngày 15/7/2023 đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Ông Nguyễn Duy Thăng phụ trách các lĩnh vực công tác: Công tác chính sách tiền lương; Công tác chính quyền địa phương; Công tác pháp chế; Công tác văn thư, lưu trữ; Tham gia các Ban Chỉ đạo: Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công; Tham gia các Ban chỉ đạo khác theo lĩnh vực công tác được phân công phụ trách; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Bộ trưởng. Ông phụ trách các đơn vị: Vụ Tiền lương; Vụ Chính quyền địa phương; Vụ Pháp chế, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 599 về việc thành lập "Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay" đối với máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu đăng ký quốc tịch VN-8650 rơi tại khu vực biển giáp ranh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng vào ngày 5/4. Theo quyết định, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải làm Chủ tịch Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay, lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm Phó Chủ tịch thường trực, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam làm Phó Chủ tịch. Các cơ quan, đơn vị có thành viên thuộc Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay có văn bản cử người gửi về Bộ Giao thông vận tải trước ngày 10/6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Ủy ban điều tra tai nạn tàu bay tự giải thể khi kết thúc nhiệm vụ điều tra.

Ông Nguyễn Đình Bằng, Chủ tịch UBND xã Thạch Long xác nhận, đã nhận được đơn thư tố cáo của chị L. là vợ của anh P.V.H. (SN 1981) đang là công chức địa chính xã, về việc anh này có quan hệ bất chính với người khác và có con riêng. Theo ông Bằng, xã đã làm việc với anh H. và người này thừa nhận có gần gũi với một số người vì tính chất công việc. Trong đơn tố cáo của chị L. (ở xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành), anh H. (chồng chị) có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác dẫn đến có con riêng. Anh H. thường xuyên bỏ bê gia đình, không quan tâm tới con cái. Chị L. và anh H. kết hôn từ năm 2013, đã có 2 con chung, hiện gia đình đang sống cùng nhau ở xã Thành Hưng.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Công văn số 478/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc dừng chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học FLC. Theo đề nghị của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 692 về việc hủy bỏ văn bản phê duyệt chủ trương cho phép thành lập Trường Đại học FLC, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc dừng thực hiện chủ trương thành lập Trường Đại học FLC đã được Thủ tướng cho phép tại văn bản số 664. Trước đó, ngày 3/6/2019, Chính phủ ban hành văn bản số 664 đồng ý chủ trương cho phép thành lập Trường ĐH FLC tại tỉnh Quảng Ninh. Theo đề án thành lập mà Thủ tướng phê duyệt, Trường Đại học FLC được xây dựng với quy mô dự kiến khoảng 50 ha tại phường Hà Lầm và phường Hà Trung (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Tổng vốn đầu tư ước tính gần 4.000 tỷ đồng.

Chiều 30/5, chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền (31 tuổi, ngụ xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp) cho biết đến thời điểm hiện tại, gia đình chị vẫn chưa tìm thấy con gái Nguyễn Ngọc Hân (2 tuổi) bị mất tích. Trước đó, chiều 17/5, khi anh Nguyễn Thanh Hòa (37 tuổi, cha bé Hân) và ông nội của bé đi làm vườn sau nhà, còn chị Hiền nấu cơm trong bếp, bé Hân ngồi một mình xem tivi trước nhà và cổng rào được đóng. Tuy nhiên, đến khoảng 16h15 cùng ngày, bé Hân biến mất bí ẩn. Theo chị Hiền, gia đình nghi bé Hân bị bắt cóc vì đã tìm khắp quanh vùng, lặn tìm ở sông hồ nhưng không thấy cháu. Chị Hiền nói thêm ai tìm thấy con gái sẽ hậu tạ 100 triệu đồng. Ông Huỳnh Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện Cao Lãnh, xác định vụ việc và cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm cháu bé.

Ngày 30/5, Bộ Y tế cho biết số ca mắc mới COVID-19 trong ngày là 652 trên cả nước, giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.611.376 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 273 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.637.927 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 63 ca, tăng so với ngày trước đó, trong đó có 3 ca thở máy xâm lấn. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca.

Ngày 30/5, UBND xã Đắk Lao (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 bà cháu tử vong. Nạn nhân là bà V.T.N. (SN 1963) và cháu T.H.Q.K. (SN 2018), cùng trú thôn Đắc Thọ, xã Đắk Lao. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 cùng ngày, bà N. đưa 2 cháu H.Q.K. và N.V.P. (SN 2016) vào rẫy cà phê thuộc khu vực Đắc Thọ. Khi đến nơi, bà N. cho 2 cháu chơi gần ao của gia đình. Lát sau, cháu K. bị rơi xuống ao, bà N. vội nhảy xuống cứu. Thấy vậy, cháu P. chạy về gọi người nhà ra ứng cứu. Nhưng khi mọi người đến nơi, bà N. và cháu K. đã tử vong.