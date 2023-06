Bản tin 8H: 4 bộ trưởng trả lời chất vấn trước Quốc hội

TPO - Trong tuần, Quốc hội dành 2 ngày (từ 6 đến 8/6) cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn dành cho các thành viên Chính phủ, 4 bộ trưởng được lựa chọn để trả lời chất vấn.

Ngày 5/6, kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV bắt đầu bước vào tuần làm việc thứ ba. Trong tuần này, Quốc hội dành 2 ngày (từ 6 đến 8/6) cho nội dung chất vấn và trả lời chất vấn dành cho các thành viên Chính phủ. 4 bộ trưởng được lựa chọn để trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ gồm: Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng. Sau đó, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ có 90 phút báo cáo, làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu. Ngoài ra, Quốc hội cũng thảo luận về các dự án luật như Luật Đất đai (sửa đổi), cho ý kiến dự thảo nghị quyết như Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm và biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.

UBND tỉnh Phú Thọ cho biết từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn Phú Thọ phát hiện 29 ca động vật dương tính với virus dại tại 8 huyện (Tân Sơn, Thanh Ba, Lâm Thao, Phù Ninh, Thanh Thủy, Đoan Hùng, Yên Lập và thành phố Việt Trì). UBND tỉnh nhận định nguyên nhân do công tác chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại ở một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là quản lý việc đàn chó nuôi và thực hiện các chế tài xử phạt theo quy định; hiểu biết và ý thức chấp hành các quy định về phòng chống bệnh dại của phần lớn người dân chưa tốt. Trước đó, giai đoạn 2016-2022 đã phát hiện và xử lý kịp thời 100% ca bệnh dại động vật, giảm mạnh số ca tử vong do bệnh dại gây ra trên người còn 13 ca, giảm 30 ca so với giai đoạn 2010-2015.

Tối 4/6, trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Hiệp Phước (Biên phòng cửa khẩu cảng TP.HCM) vừa cứu sống 2 người trên sà lan bị chìm trên sông do mưa lớn, sóng lớn. Khoảng 18h chiều 4/6, khi đi tuần tra, lực lượng Trạm kiểm soát Biên phòng Soài Rạp phát hiện phương tiện sà lan mang biển số LA 08086 lưu thông trên sông Soài Rạp theo hướng Đồng Nai đi Long An có dấu hiệu bị chìm do mưa gió, sóng lớn. Khi lực lượng chức năng áp sát cũng là lúc sà lan bị sóng to đánh chìm. Hai người trên sà lan là ông Nguyễn Văn Út Năm (SN 1973) và bà Huỳnh Thị Kim Bương (SN 1977), cùng ngụ tại huyện Cần Đước, Long An được ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.

Tối 4/6, ông Phan Văn Thuần, Chủ tịch UBND xã Diên Điền (huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà), cho biết hai vợ chồng ở xã Vĩnh Phương (TP Nha Trang) bị sét đánh. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, khi đi rẫy ở Diên Điền về, đôi vợ chồng gặp mưa nên dừng lại mặc áo mưa. Không may, họ bị sét đánh trúng. Người vợ tử vong tại chỗ. Người chồng bị thương được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện điều trị.

Ngày 4/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 468 ca nhiễm COVID-19 mới, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.615.051 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 48 người khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.638.811 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 10. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 3/6 có 1.011 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.433.284 liều.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 5/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20- 40 mm, có nơi trên 60 mm (tập trung vào chiều và tối). Chiều tối và tối khu vực Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Lượng mưa ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế từ 10 - 30 mm, có nơi trên 50 mm; ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 20 - 40 mm, có nơi trên 60 mm. Dự báo từ 6-8/6, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tại miền Trung, từ đêm 6 đến 14/6 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 4/6, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh này về việc xin chủ trương tổ chức lại các phòng chuyên môn trực thuộc Sở Tài chính, Sở Công Thương. Theo Sở Nội vụ, trước đó, Sở Tài chính đã giảm 2 phòng chuyên môn so với trước đây, giảm số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phòng (giảm 2 trưởng phòng và 3 phó phòng). Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, 2 phòng chuyên môn (Quản lý ngân sách; Quản lý Giá - Công sản và Tài chính doanh nghiệp) có khối lượng công việc phải đảm nhận quá lớn; chức năng, nhiệm vụ còn chồng chéo, dẫn đến hiệu quả hoạt động chưa đạt như kỳ vọng. Do đó, Sở Tài chính đề xuất sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tổ chức lại 2 phòng để thành lập 3 phòng, gồm: Phòng Quản lý ngân sách; Phòng Quản lý giá và Công sản; Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp và Tài chính doanh nghiệp. (XEM CHI TIẾT)