Bản tin 8H: Bắc Kạn kiện toàn các chức danh lãnh đạo

TPO - Kỳ họp của Thường trực HĐND tỉnh Bắc Kạn ngày 5/6 đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 5/6, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp giải quyết các công việc phát sinh đột xuất. Kỳ họp đã tiến hành bỏ phiếu miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với bà Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bà Hoa trước đó đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển, chỉ định tham gia, giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn và đã được hiệp thương cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, nhiệm kỳ 2019-2024. Kỳ họp đã giới thiệu nhân sự để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn là ông Nông Quang Nhất, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; giới thiệu nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh là ông Đồng Văn Lưu, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Ông Nhất và ông Lưu đều được 100% phiếu nhất trí. 100% đại biểu cũng nhất trí bầu ông Hoàng Văn Vĩnh, Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Dân tộc, HĐND tỉnh, giữ chức vụ Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh.

Ngày 5/6, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNN) cho biết, mưa giông, lốc từ đêm 2/6 – 4/6 đã gây thiệt hại về người và của tại các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bình Thuận. Thiên tai khiến 2 người thiệt mạng gồm: Ông Nông Văn T. (48 tuổi, trú xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) bị lật thuyền trên hồ Thác Bà; ông Trần Văn Tr. (35 tuổi, trú xã Long Hải, huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận) bị lật thuyền do sóng lớn trên biển. Theo thống kê, có khoảng 535 ngôi nhà bị sập đổ, tốc mái và hư hỏng. Trong đó, có 20 căn nhà bị sập đổ ở tỉnh Yên Bái; 515 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái (tỉnh Yên Bái 460 ngôi nhà, tỉnh Tuyên Quang 48 ngôi nhà, tỉnh Bình Thuận 7 ngôi nhà). Ngoài ra, hơn 16ha lúa và hoa màu tại tỉnh Tuyên Quang và Hòa Bình bị thiệt hại; 28,5ha cây lâm nghiệp của tỉnh Yên Bái và Tuyên Quang bị hư hại.

Trong văn bản ngày 5/6 gửi UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng, Bộ Y tế cho biết từ đầu năm 2023 đến nay cả nước ghi nhận 8.995 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó đã có 3 trường hợp tử vong. Số mắc tay chân miệng có xu hướng tăng nhanh trong các tuần gần đây, đồng thời đã ghi nhận các ca bệnh nhiễm virus Enterovirus (EV71). Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh tay chân miệng, đặc biệt tập trung vào các khu vực có số mắc cao, có nguy cơ bùng phát dịch.

Chiều 5/6, mạng xã hội đăng tải thông tin phát hiện xe máy, dép và di thư vô chủ trên cầu Bến Thủy 2 (bắc qua sông Lam, nối xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh). Nhiều người cho rằng đây là vụ nhảy cầu tự tử. Trong di thư, một phụ nữ cho biết chuyển khoản 19 triệu đồng cho một người đàn ông Hàn Quốc để nhận gói hàng quốc tế. Tuy nhiên, gói hàng bị hải quan giữ lại bắt đóng phạt 130 triệu đồng, nếu không bị đi tù 7 năm. Theo người phụ nữ, tổng số tiền vay mượn để chuyển khoản cho kẻ lừa đảo là 17 triệu đồng. Người này hối hận vì nhẹ dạ cả tin, đồng thời xin lỗi chồng và 2 con. Dân trí dẫn lời ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An cho biết, xác nhận có phát hiện những vật nêu trên tại cầu Bến Thủy 2, nhưng chưa xác minh được của ai và liệu có xảy ra vụ nhảy cầu nào không.

Ngày 5/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 326 ca nhiễm COVID-19 mới, giảm trong ngày đầu tuần. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.615.377 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 63 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.638.874 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 25 ca, tăng 15 ca trong 24 giờ qua. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 4/6 có 6.366 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.439.650 liều.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 638/QĐ-TTg ngày 5/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân giữ chức Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Thân - Phó viện trưởng Viện Chiến lược quốc phòng, Bộ Quốc phòng giữ chức Trợ lý đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 5/6, trên tuyến tỉnh lộ 663 (thuộc thôn Hoàng Yên, xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải, xe bán tải và xe máy khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h40 cùng ngày, xe tải BKS 81H-010.45 do anh Hoàng Xuân Tài (SN 1970, trú phường Thắng Lợi, TP.Pleiku) điều khiển bất ngờ tông vào xe máy BKS 81B2-783.37 do ông N.Q.H. (trú thôn Hoàng Yên) chở phía sau vợ và con trai là N.H.T.N. (SN 2020). Sau đó, xe tải tiếp tục tông vào xe bán tải BKS 81C-148.74 đậu ven đường. Hậu quả, ông H. cùng vợ và con trai tử vong tại chỗ. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, xe tải mất thắng đã tông vào xe máy và xe bán tải. (XEM CHI TIẾT)