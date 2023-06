Bản tin 8H: Cưỡng chế giải phóng mặt bằng để thực hiện cải tạo sông Tích ở Hà Nội

TPO - Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi hơn 4.000m2 đất theo thẩm quyền nhằm đảm bảo thời gian bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án sông Tích đúng tiến độ.

Ngày 7/6, UBND huyện Ba Vì (Hà Nội) đã tổ chức cưỡng chế thu hồi hơn 4.000m2 đất; công trình trên đất của nhiều hộ dân nằm trong quy hoạch dự án cải tạo, tiếp nước sông Tích. Trước đó, UBND huyện Ba Vì đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành gặp gỡ các gia đình bị thu hồi đất để tuyên truyền, vận động hộ dân chấp hành vì lợi ích chung của thành phố. UBND huyện Ba Vì khẳng định các chế độ chính sách của Nhà nước về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đã được các ngành chức năng tính đúng, tính đủ theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, các gia đình vẫn cố tình chây ỳ, không thực hiện bàn giao đất nên huyện đã ban hành quyết định cưỡng chế nhằm đảm bảo thời gian bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án sông Tích đúng tiến độ. Dự án sông Tích có tổng vốn đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ, ngân sách thành phố Hà Nội và nguồn vốn ODA.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trên địa bàn triển khai hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình có người mất vì COVID-19 tại cộng đồng. Theo đó, các hộ gia đình trên địa bàn TP.HCM tự tổ chức thực hiện mai táng cho người mất vì COVID-19 tại cộng đồng sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ. Các hộ gia đình nói trên cần làm tờ khai đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng kèm giấy báo tử của người mất gửi tới chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú. UBND TP.HCM quy định, mức hỗ trợ cho các gia đình có người mất vì COVID-19 là 18 triệu đồng/người. Trường hợp gia đình có người mất vì COVID-19 đủ điều kiện nhận hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau chỉ được hưởng một chính sách với mức hỗ trợ cao nhất.

Ngày 7/6, một lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh TT-Huế cho biết, hiện đơn vị vẫn chưa có quyết định kỷ luật đối với ông Tr.B.T – Phó trưởng ban phong trào của cơ quan này. Vị lãnh đạo cho biết ông T. đã viết tường trình, trong đó thừa nhận say xỉn và bày tỏ sự ân hận. Được biết, đây là lần đầu tiên ông T. để xảy ra vi phạm liên quan đến đạo đức của cán bộ công chức. Trước đó, khoảng 22h ngày 31/5, ông T. say xỉn, nôn ói, cởi hết quần áo ngoài rồi la ó, chửi bới, làm loạn cả khu vực bến thuyền du lịch Tòa Khâm (đường Lê Lợi, phường Phú Hội, TP Huế). Những hình ảnh ghi lại hành động phản cảm của ông T. bị người dân chụp lại và chia sẻ trên mạng xã hội gây phản ứng trái chiều trong dư luận.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định 648 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, hệ thống cảng hàng không được quy hoạch theo mô hình trục nan với 2 đầu mối chính tại khu vực Hà Nội và khu vực TP.HCM, hình thành 30 cảng hàng không. Đến năm 2050, hình thành 33 cảng hàng không, trong đó có 14 cảng hàng không quốc tế và 19 cảng hàng không quốc nội. Về vận tải, tổng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không khoảng 275,9 triệu hành khách. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không khoảng 4,1 triệu tấn.

Ngày 7/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 575 ca mắc COVID-19 mới, giảm so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.616.702 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 97 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lên 10.639.075 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 22 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 6/6 có 286 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.442.769 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 8/6, khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh với lượng mưa từ 40-70mm, có nơi trên 100mm. Từ chiều tối ngày 8-10/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-120mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt. Từ đêm 9-10/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Trung Bộ chiều tối và đêm 8/6 có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Ngày và đêm 8/6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm (thời gian xảy ra mưa lớn tập trung vào chiều và tối).

Chiều 7/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 9/6/2023. Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kiêm chức vụ Giám đốc Sở Y tế thay cho ông Nguyễn Lâm Thái Thuận, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp vào ngày 5/6. (XEM CHI TIẾT)