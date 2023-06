Bản tin 8H: Con ngủ dậy phát hiện cha mẹ đã tử vong

TPO - Ngủ dậy vào sáng ngày 8/6, cháu B. lần lượt phát hiện cha mẹ tử vong phía sau nhà và trong phòng ngủ.

Chiều 9/6, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh cho biết đang điều tra, làm rõ vụ anh T.H.T (SN 1990) và chị N.T.T.C (vợ anh T, SN 1987) tử vong tại căn nhà riêng thuộc ấp Lộc Thuận, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng (Tây Ninh). Trước đó, khoảng 6h ngày 8/6, cháu T.T.B. (SN 2010), là con ruột của vợ chồng anh T. thức dậy đi ra phía sau nhà thì phát hiện anh T. tử vong trong tư thế treo cổ. Vào nhà gọi mẹ, cháu B. thấy chị C. nằm chết trên giường nên cầu cứu người dân xung quanh đến giúp đỡ. Sau khi lực lượng chức năng hoàn tất các thủ tục điều tra, thi thể của hai vợ chồng anh T. được bàn giao cho gia đình tổ chức an táng. Được biết, năm 2009, vợ chồng T. kết hôn, đến tháng 8/2022 thì ly hôn. Tháng 5/2023, vợ chồng anh T. quay lại chung sống căn nhà trên. Ngày 7/6, vợ chồng anh T. vẫn sinh hoạt bình thường tại nhà.

Liên quan đến vụ cháy tại cơ sở kinh doanh phòng trà Nhật Hàn Akatsuki số 144 Văn Cao (phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) khiến 3 người tử vong hôm 12/5, ngày 9/6, đại diện Công an TP Hải Phòng cho biết đang xem xét trách nhiệm của chủ hộ, người thuê nhà, cán bộ quản lý, một số cán bộ đội PCCC&CNCH, Công an quận Ngô Quyền. Đồng thời, cơ quan này kiểm tra, rà soát, đình chỉ 40 phòng trà tương tự như 144 Văn Cao nằm rải rác trên toàn thành phố. Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hải Phòng, cho biết nguyên nhân dẫn đến cháy tại phòng trà là do chập điện ở tầng 1. Được biết, phòng trà này được cơ quan công an kiểm tra phương án phòng cháy và tập huấn phòng cháy đầy đủ. Tuy nhiên, vì những nạn nhân là nhân viên mới nên không biết cách xử lý, dẫn đến hậu quả thương tâm.

Ngày 9/6, Bộ Y tế đưa tin cả nước ghi nhận 277 ca mắc COVID-19, thấp nhất trong nhiều tuần qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.617.497 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 90 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 10.639.270 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 28 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Ngày 8/6 có 5.316 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.448.231 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 10/6, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ chiều tối 9/6 đến ngày 10/6, vùng núi và ven biển Đông Bắc của Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Từ chiều tối 9/6 đến ngày 11/6, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-90 mm, có nơi trên 130 mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Chiều 9/6, một lãnh đạo Huyện ủy Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp, xem xét đơn nghỉ việc của ông Dương Chí Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hưng Thành. Sau khi xem xét đơn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất cho ông Hiếu nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân. Trước mắt, Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Lợi giao UBND huyện bố trí một Phó Chủ tịch xã phụ trách để xử lý công việc của UBND xã Hưng Thành. Trước đó, ngày 31/5 (theo dấu bưu chính), Đảng ủy xã Hưng Thành nhận được đơn xin nghỉ việc của ông Hiếu với lí do “vì công việc gia đình”. (XEM CHI TIẾT)

Thông tin từ Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) cho biết, từ ngày 10/6, công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có phần cải thiện do đưa vào vận hành trở lại tổng cộng khoảng 1.000 MW công suất. Việc này đồng nghĩa tình trạng cắt điện sẽ được giảm bớt phần nào. Theo A0, vừa qua một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố như Quảng Ninh, Nghi Sơn 1, Thái Bình 2 đã được khẩn trương xử lý khắc phục. Ngoài ra, trong vài ngày qua một số khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa nhỏ nên một số hồ thủy điện nhỏ có thêm nước để cải thiện phát điện. Việc có thêm nguồn nhiệt điện 1.000 MW từ 3 nhà máy nhiệt điện nêu trên quay trở lại cung ứng sẽ giúp tình trạng cắt điện ở miền Bắc sẽ giảm bớt khá nhiều. (XEM CHI TIẾT)