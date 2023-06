Bản tin 8H: Tình trạng cắt điện ở miền Bắc được giảm bớt

TPO - Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), ngày 10/6, tổng công suất nguồn khả dụng miền Bắc đạt 20.321MW; trong đó công suất khả dụng của thủy điện là 5.244MW. Tình trạng cắt điện ở miền Bắc được giảm bớt nhờ việc huy động các nhà máy nhiệt điện tại miền Bắc tăng thêm 1.000MW.

Thông tin từ UBND xã Hưng Đạo (TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) cho biết, vào chiều 10/6 trên địa bàn đã xảy ra vụ đuối nước khiến hai anh em ruột tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h cùng ngày, thiếu niên Ng.N.G. (sinh năm 2009) và em gái Ng.H.V. (sinh năm 2015, cùng trú tại xóm Nam Phong 1, xã Hưng Đạo) ra sông Bằng, đoạn đầu cầu Sóc Nàm, xã Hưng Đạo, để chơi và bắt ốc. Sau đó, cả hai không may đuối nước. Khi phát hiện sự việc, người dân vớt hai em lên bờ để sơ cứu nhưng quá muộn. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 10/6, tình trạng cắt điện ở miền Bắc được giảm bớt. Theo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), ngày 10/6, tổng công suất nguồn khả dụng miền Bắc đạt 20.321MW; trong đó công suất khả dụng của thủy điện là 5.244MW. Tình trạng cắt điện ở miền Bắc được giảm bớt nhờ việc huy động các nhà máy nhiệt điện tại miền Bắc tăng thêm 1.000MW. Cùng ngày, sự cố tại một số tổ máy nhiệt điện (S1 Nghi Sơn 1-300MW, Thái Bình 1 S1-300MW, Quảng Ninh S1-300MW) đã được khắc phục thành công. Ngoài ra, việc huy động các nhà máy năng lượng tái tạo với công suất huy động nguồn điện gió là 33,9 triệu kWh, điện mặt trời là 70,2 triệu kWh. 19 dự án nhà máy năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 1.221,12MW.

Chiều 10/6, ông Thành Từ Dũ, Bí thư Huyện ủy Tân Biên, tỉnh Tây Ninh cho biết, trên địa bàn huyện tiếp tục ghi nhận có 3 trường hợp nghi bị ngộ độc do nấm phải nhập viện. Theo đó, khoảng 7h30 ngày 10/6, gia đình ông Triệu Chí L. (ở ấp Tân Minh, xã Tân Bình, huyện Tân Biên), gồm 4 người, ăn sáng món mì xào nấm (nấm tự hái). Đến khoảng 10h40 cùng ngày, gia đình đã đưa 2 cháu Lê Tùng N. (sinh năm 2016) và Triệu Phan Hồng N. (sinh năm 2017) nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Tân Biên trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, chẩn đoán ngộ độc nấm không rõ loại. Gần 2 tiếng sau, hai cháu được làm thủ tục về Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều trị. Trên đường đi, ông L. cảm thấy không khỏe, có triệu chứng nôn ói, đau bụng nhẹ và nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh cùng 2 ca bệnh trên. Hiện cả 3 ca bệnh đang được theo dõi, điều trị. Trước đó, có tổng cộng 9 trường hợp ở Tây Ninh nhập viện sau khi ăn nấm, trong đó hai người tử vong.

Ngày 10/6, Bộ Y tế đưa tin cả nước ghi nhận 202 ca mắc COVID-19 mới, tiếp tục giảm sâu so với nhiều ngày qua. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.617.497 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 69 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.339 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 24 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Đến nay, tổng số liều vắc-xin COVID-19 đã được tiêm là 266.448.231 liều.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 11/6, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-60%. Dự báo nắng nóng ở miền Bắc và Thanh Hóa kéo dài đến ngày mai (12/6). Từ đêm 12-14/6, khu vực này khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có mưa rất to. Nắng nóng ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi còn tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo ngày và đêm 11/6, ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, có nơi trên 50mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, ngày thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 (10/6) diễn ra nghiêm túc tuy nhiên có 5 em vi phạm quy chế thi. Trong đó, có 4 em mang điện thoại vào phòng thi bị kỷ luật. Cụ thể, buổi sáng môn Ngữ văn có 594 thí sinh vắng, 2 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó 1 em mang điện thoại vào phòng thi. Buổi chiều, môn thi Ngoại ngữ có 609 thí sinh vắng; có 3 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Hà Nội năm nay có tổng số lượt thí sinh thi chuyên và không chuyên là 115.042 em. Toàn TP tổ chức 201 điểm thi với 4.477 phòng thi và 402 phòng thi dự phòng. (XEM CHI TIẾT)