Bản tin 8H: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương có nữ chủ tịch

TPO - Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Bí thư Huyện ủy Phú Giáo được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương.

Chiều 16/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương đã tổ chức hội nghị lần thứ 8 khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại hội nghị, 100% ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương thống nhất hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham gia Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Thường trực và giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX nhiệm kỳ 2019-2024. Nguyễn Thị Mỹ Hằng, sinh năm 1975, quê quán phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trước khi về nhận nhiệm vụ tại Mặt trận tỉnh Bình Dương, bà Hằng giữ chức Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cho thôi giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Văn Lộc. Trước đó, ông Lộc được HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương.

Ngày 16/6, tin từ Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vừa phối hợp với Phòng giao dịch Bà Triệu thuộc Ngân hàng Bắc Á giúp đỡ khách hàng thoát khỏi một vụ lừa đảo gần 1 tỷ đồng. Trước đó, chiều ngày 6/6, bà Trịnh Thị T. (trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) tới phòng giao dịch Bà Triệu yêu cầu rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 945 triệu đồng dù chưa đáo hạn. Trong quá trình làm việc, nhận thấy bà T. có biểu hiện bất ổn tâm lý, chị Thiều Thị Thu Thủy, nhân viên ngân hàng, báo cáo Giám đốc Phòng giao dịch và cơ quan công an. Sau đó, bà T. kể với lực lượng chức năng nhận được cuộc điện thoại từ người tự xưng là cán bộ Công an đang điều tra đường dây ma túy xuyên quốc gia và bà T. có dính líu vào việc này. Bà T. phải chuyển tiền để thực hiện các bước theo yêu cầu của đối tượng. Vì quá lo sợ, bà T. đã vội đến ngân hàng để rút tiền với ý định chuyển khoản cho người ở đầu dây bên kia. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục truy vết những đối tượng lừa đảo.

Chiều 16/6, Công an TP Hải Phòng cho biết, Trạm CSGT Bạch Đằng (Phòng Cảnh sát đường thủy) đã cứu thành công một phụ nữ mang thai 7 tháng bị rơi xuống sông Đá Bạc, đoạn thuộc xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h15 ngày 15/6, Trạm CSGT Bạch Đằng nhận được tin báo có người bị ngã xuống sông mất tích. Nạn nhân là chị N.T.T.T (SN 1997, tạm trú tại xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên), đang mang thai 7 tháng. Chị T. ngủ cùng chồng, làm nghề đánh bắt thủy sản và hót vét than trên sông, nhưng biến mất vào khoảng 22h. Đến 0h10 ngày 16/6, lực lượng tìm kiếm phát hiện chị T. ở dưới sông, đang bám vào cọc tại khu vực thi công cầu Rừng. Hiện, chị T. và thai nhi đã ổn định.

Ngày 16/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 265 ca nhiễm COVID-19, giảm nhẹ sau nhiều ngày liên tục tăng. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.619.016 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 50 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.718 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 13 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 15/6 có 2.014 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.457.817 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (17/6), khu vực Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trong những ngày nắng nóng, vào chiều tối ở Bắc Bộ và vùng núi khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo nắng nóng ở miền Bắc có thể kéo dài đến khoảng 21/6. Từ 22/6, miền Bắc đón mưa dông. Nam Bộ, Tây Nguyên và các khu vực khác chiều tối mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chiều 16/6, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Phùng Xuân Tiến, Trưởng phòng Phòng hướng dẫn cảnh sát khu vực, Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH (Bộ Công an), giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. (XEM CHI TIẾT)

Tối 16/6, ông Nguyễn Quang Vũ, Chủ tịch UBND xã Bình Dương, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến ba ông cháu tử vong. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h cùng ngày, ông Nguyễn Đức B. (69 tuổi) cùng 2 cháu của ông B. là Nguyễn Đức M. (12 tuổi, cháu nội; ngụ thôn Mỹ Huệ 1, xã Bình Dương) và cháu Nguyễn Huỳnh H. (8 tuổi, cháu ngoại; ngụ xã Bình Phước, Bình Sơn) cùng ra tắm ở sông Dâu – một nhánh nhỏ của sông Trà Bồng. Đến khoảng 19h cùng ngày, trong lúc chèo ghe trên sông, một người dân địa phương phát hiện 3 ông cháu đuối nước. Lực lượng chức năng và người dân sau đó tìm thấy cả ba nạn nhân nhưng không ai sống sót. (XEM CHI TIẾT)