Bản tin 8H: Tạm đình chỉ công tác chủ tịch và công chức địa chính xã Tam Đa

TPO - UBND huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch UBND xã Tam Đa và công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Tam Đa, để phục vụ công tác kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tam Đa.

Trước thông tin có dấu hiệu trục lợi trong việc giải quyết thủ tục hành chính đất đai tại xã Tam Đa, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, UBND huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) có văn bản tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Mạnh Trường, Chủ tịch UBND xã Tam Đa và ông Nguyễn Văn Kết, công chức Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường xã Tam Đa, để phục vụ công tác kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tam Đa. Thời hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày (từ ngày 18/6 đến hết ngày 2/7). Đồng thời, UBND huyện Sơn Dương cũng thành lập Tổ Kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Tam Đa.

Ngày 18/6, Ban An toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên thông tin về vụ tai nạn xảy ra tại xã Tân Quang, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, khiến 3 người thương vong, một người mất tích. Theo đó, khoảng 23h40 ngày 17/6, khi lưu thông trên đường bê tông dân sinh (đoạn thuộc xã Tân Quang), ô tô BKS 29Y-79XX, do ông Nguyễn Duy Khánh (49 tuổi) điều khiển, bất ngờ mất lái, lao xuống lòng kênh dẫn nước hồ Núi Cốc. Vụ tai nạn khiến chị Lê Thị Thúy Th. (36 tuổi) tử vong; ông Lê Đình Th. (47 tuổi) và cháu Nguyễn Lê Toàn Th. (4 tuổi) bị thương. Tài xế Khánh mất tích.

Một công ty đấu giá vừa thông báo đấu giá lô tài sản của Công an quận 11, TPHCM. Theo đó, lô xe bao gồm 239 mô tô gắn máy hai bánh là phương tiện vi phạm hành chính. Nguồn gốc của lô xe máy trên đều là tài sản đã qua sử dụng, vi phạm hành chính bị tịch thu sung công quỹ Nhà nước. Lô tài sản này có 33 chiếc xe bán nguyên trạng (cho đăng ký lưu hành) và 206 chiếc bán phế liệu. Giá khởi điểm của lô tài sản này là gần 250 triệu đồng, tương đương mức bình quân hơn 1 triệu đồng/xe. Số tiền đặt trước là 49 triệu đồng. Tài sản trên đang được lưu giữ tại kho 113 G/9 Lạc Long Quân (quận 11). Buổi đấu giá lô tài sản trên sẽ diễn ra trong buổi chiều 30/6.

Ngày 18/6, Bộ Y tế đưa tin cả nước ghi nhận 55 ca mắc COVID-19, giảm thấp nhất trong 2,5 tháng qua. Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.619.322 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 32 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.805 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 17/6 có 497 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.458.314 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 19-20/6, trung du và đồng bằng Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ khả năng kéo dài đến 21/6. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt có thể kéo dài đến 24/6, từ 25/6 nắng nóng giảm dần. Chiều tối và đêm 18/6, Bắc Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50 mm, có nơi trên 80 mm. Chiều và tối 18/6, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm.

Tối 18/6, đại diện Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết, lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy xe container vừa xảy ra tại khu vực giáp ranh với thành phố Thuận An. Thông tin ban đầu, vào chiều muộn cùng ngày, xe container lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ Bình Dương đi TPHCM. Khi đến đoạn giáp ranh giữa phường Dĩ An (thành phố Dĩ An) với phường Bình Hòa (thành phố Thuận An), chiếc xe bất ngờ bốc cháy. Nghe người đi đường hô hoán, tài xế kịp thời thoát thân. Vụ cháy không có thương vong về người nhưng khiến phần đầu xe bị thiêu rụi, hàng phía sau thùng xe bị ảnh hưởng nghiêm trọng do sức nóng của vụ cháy. (XEM CHI TIẾT)