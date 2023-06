CLIP: Xe container bốc cháy dữ dội khi lưu thông ở Bình Dương

TPO - Khi đang lưu thông trên đường ĐT 743 (Bình Dương), xe container bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ cháy làm đầu xe bị thiêu rụi.

Tối 18/6, đại diện Công an thành phố Dĩ An (Bình Dương) cho biết, lực lượng chức năng đã khống chế được vụ cháy xe container vừa xảy ra tại khu vực giáp ranh với thành phố Thuận An.

Thông tin ban đầu, vào chiều muộn cùng ngày, xe container lưu thông trên đường ĐT 743 hướng từ Bình Dương đi TPHCM. Khi đến đoạn giáp ranh giữa phường Dĩ An (thành phố Dĩ An) với phường Bình Hòa (thành phố Thuận An), chiếc xe bất ngờ bốc cháy.

Khi nghe người dân hô hoán, tài xế nhanh chóng đưa xe vào lề đường rồi nhảy ra khỏi cabin thoát thân. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ đầu xe và lan ra phía sau thùng xe.

Nhận tin báo, Công an thành phố Dĩ An đã nhanh chóng có mặt để dập lửa. Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến đầu chiếc xe bị thiêu rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.