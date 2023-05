Cháy xưởng sản xuất ván ép ở Đồng Nai, khói đen bốc cao hàng chục mét

TPO - Lực lượng phòng cháy đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và xe chữa cháy khống chế vụ cháy lớn tại nhà xưởng sản xuất ván ép tại Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 19/5, người dân phát hiện đám cháy phát ra từ một xưởng chuyên chế biến mùn cưa, sản xuất ván ép tại ấp Vàm, xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Tại hiện trường cột khói đen bốc cao hàng chục mét và lửa nhanh chóng bao trùm khu nhà xưởng rộng hàng ngàn mét vuông.

Nhận được báo cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an TP Biên Hòa, Công an huyện Vĩnh Cửu huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy đến hiện trường khống chế ngọn lửa.

Hiện lực lượng chữa cháy đã khống chế ngọn lửa, không để cháy lan ra xung quanh và đang tiếp tục tưới nước làm mát các vật liệu dễ cháy trong nhà xưởng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.