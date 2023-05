Cháy lớn tại cửa hàng sửa chữa lốp ô tô, khói đen bốc cao hàng chục mét

TPO - Trưa nay, 29/5, vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại cửa hàng sửa chữa lốp ô tô ở Hà Nội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người ở xa cũng trông thấy.

Theo người dân vụ việc xảy ra vào khoảng 11h ngày 29/5, tại một cửa hàng sữa chữa lốp ô tô tại khu vực cầu Lộc Hà (Đông Anh, Hà Nội).

Do bên trong chứa nhiều hàng hóa dễ cháy như lốp ô tô khiến ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, lan ra ngôi nhà kế bên. Khói đen từ vụ cháy cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người ở xa trông thấy.

Thời điểm xảy ra cháy người dân nghe thấy tiếng nổ phát ra từ ngôi nhà. Chủ nhà cùng người dân dùng bình cứu hỏa dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Đông Anh cùng các đơn vị chữa cháy Công an huyện Sóc Sơn, Gia Lâm và lực lượng PCCC Công an TP Hà Nội đến hiện trường.

Sau hàng giờ chữa cháy, ngọn lửa được khống chế không lan rộng. Thống kê ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại người, tuy nhiên 3 căn nhà gồm nhiều tài sản đã bị thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.