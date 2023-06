Bản tin 8H: Trăn quý hiếm nặng 32 kg bò vào nhà dân, cả chục con gà biến mất

TPO - Trăn quý hiếm nặng 32 kg được phát hiện bò vào nhà dân bắt gà. Lực lượng chức năng sau đó vây bắt rồi bàn giao "tên trộm" cho Vườn quốc gia Vũ Quang.

Khoảng 20h30 ngày 19/6, một hộ dân ở thôn Vĩnh Phú (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) phát hiện con trăn đất đang bò vào vườn nhà bắt gà. Trước đó, người dân địa phương nhiều lần thông tin bị mất gà, có đêm mất cả chục con gà nhưng không nghĩ là bị trăn bắt. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng vây bắt trăn nhốt vào lồng sắt. Sáng 20/6, Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp với các lực lượng liên quan bàn giao con trăn đất quý hiếm cho Vườn quốc gia Vũ Quang. Ông Nguyễn Xuân Mận, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Lộc Hà, cho biết qua kiểm tra, con trăn nặng khoảng 32 kg, dài khoảng 4 m, được xếp vào nhóm IIB (nguy cấp, quý hiếm). Đây là con trăn đất nặng và dài nhất từ trước đến nay được phát hiện trên địa bàn huyện Lộc Hà.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tính từ đầu năm đến 19/6, cả nước chịu ảnh hưởng của 1 trận áp thấp nhiệt đới; 16 trận mưa lớn, ngập úng, lũ quét, sạt lở đất; 120 trận giông lốc, sét, mưa đá; 2 đợt rét đậm, rét hại... Thiên tai đã khiến 33 người chết, mất tích; gần 150 nhà sập đổ, hơn 7.600 nhà hư hỏng; 36.470ha lúa, hoa màu và hơn 700 ha cây trồng khác ngập úng. Ước tính tổng giá trị thiệt hại hơn 210 tỷ đồng. Báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Kạn, từ 17 đến 19/6, ảnh hưởng của mưa to kèm theo lốc, sét đã làm 1 người chết, 1 người bị thương (tại Sơn La).

Ngày 20/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 137 ca mắc COVID-19, tăng so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.619.588 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 38 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.857 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 10 ca, tăng 1 ca so với ngày trước đó. Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Ngày 19/6 có 6.710 liều vắc-xin COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.465.024 liều.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 732 điều chỉnh phân công nhiệm vụ của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Theo sự phân công của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang sẽ theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Khoa học và công nghệ; Thông tin và truyền thông; đồng thời theo dõi và chỉ đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng được phân công làm nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan. (XEM CHI TIẾT)

Tại văn bản số 4551, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thay đổi thành viên Tổ công tác 1121. Theo đó, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đỗ Thành Trung sẽ tham gia Tổ công tác 1121 thay Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc đã được phân công nhiệm vụ khác. Tổ công tác 1121 là tổ công tác nghiên cứu, đánh giá tổng thể khả năng khai thác hàng không dân dụng tại sân bay quân sự Thành Sơn (tỉnh Ninh Thuận) và sân bay quân sự Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai); nghiên cứu Đề án xã hội hóa, đầu tư theo phương thức đối tác công tư khai thác các cảng hàng không Nà Sản (tỉnh Sơn La), Vinh (tỉnh Nghệ An), Chu Lai (tỉnh Quảng Nam), Cần Thơ (thành phố Cần Thơ) và một số cảng hàng không khác khi có nhu cầu. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 21-22/6, Bắc Bộ nắng nóng, khu vực đồng bằng và Hòa Bình nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-65%. Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 39 độ C. Dự báo ngày mai (22/6), miền Bắc tiếp tục có nắng nóng, riêng vùng trung du, đồng bằng có nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối và đêm mai, miền Bắc chuyển mưa dông, nắng nóng hạ nhiệt. Dự báo nắng nóng ở Thanh Hóa đến Phú Yên kéo dài đến 23/6. Từ 24/6, nắng nóng giảm nhẹ. Từ 25/6, khu vực này có mưa dông rải rác vào chiều tối, nắng nóng chấm dứt. (XEM CHI TIẾT)

Ngày 20/6, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang điều tra vụ việc 3 công nhân thương vong do điện giật. Khoảng 15h cùng ngày, sau tiếng nổ lớn và lửa bùng lên ở cánh đồng, người dân thôn Liên Phú, xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, phát hiện 3 công nhân bị điện giật nằm bất động. 3 nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, 1 người đã tử vong, 2 người còn lại trong tình trạng bị bỏng nặng. Bước đầu, danh tính nạn tử vong được xác định là ông Nguyễn Trọng S. (SN 1977, ngụ tại tỉnh Nghệ An). Một lãnh đạo Công ty Điện lực tỉnh Hà Tĩnh cho hay trong quá trình làm việc, nhóm công nhân thi công dưới đường điện cao thế 220KV, vi phạm khoảng cách an toàn nên bị phóng điện. (XEM CHI TIẾT)