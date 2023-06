Bản tin 8H: Ban Bí thư Trung ương Đảng bổ nhiệm nhân sự mới

TPO - Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, bổ nhiệm PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, giữ chức Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Ngày 21/6, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản được Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. PGS.TS Vũ Trọng Lâm sinh năm 1969, tại xã Tiền Phong (nay là xã Hồng Phong), huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Đồng chí Vũ Trọng Lâm đã từng đảm nhiệm vị trí Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội. Trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản, đồng chí Vũ Trọng Lâm là Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Ngày 21/6, tại Tổng Công ty Điện lực TP. HCM (EVNHCMC), Ban thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định công nhận Phó Bí thư Đảng ủy EVNHCMC nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Trần Vũ Quang - Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy EVNHCMC. Đồng chí Trần Vũ Quang sinh năm 1970, có trình độ chuyên môn Kỹ sư điện công nghiệp, cử nhân Luật; trình độ lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí từng giữ các chức vụ như: Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Gò Vấp; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty; Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty; Trưởng Ban Kiểm tra - Thanh tra Tổng Công ty. Ngoài ra, BTV Thành ủy TP. Hồ Chí Minh cũng công bố Quyết định công nhận Ủy viên BTV Đảng ủy EVNHCMC nhiệm kỳ 2020-2025 đối với đồng chí Lê Thị Luyến - Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVNHCMC.

Ngày 21/6, Đại diện Đồn Biên phòng Cát Bà (Hải Phòng) cho biết, sau hơn 1 ngày từ thời điểm rơi xuống biển, thi thể du khách tham quan vịnh Lan Hạ đã được tìm thấy. Trước đó, khoảng 21h25 ngày 17/6, tàu du lịch đang neo đậu ở khu vực Trà Báu (xã Việt Hải, huyện Cát Hải, Hải Phòng), khách du lịch N.Đ.T (SN 1982, ở phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) có biểu hiện buồn nôn, ra bên ngoài bám vào thành tàu để nôn nhưng không kiểm soát được hành vi nên rơi xuống biển. Các thuyền viên tổ chức cứu nạn nhưng do dòng nước chảy xiết nên không có kết quả. Đến sáng 19/6, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể anh T. ở gần khu vực tàu neo đậu. Theo nhận định ban đầu, lúc xảy ra sự việc, anh T. nghi bị say thuốc lào.

Ngày 21/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 115 ca mắc COVID-19, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.619.703 ca nhiễm. Trong ngày có thêm 23 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.880 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 7 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 20/6 có 208 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.465.380 liều.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 22/6, Bắc Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ 23/6, nắng nóng ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần. Ngày 22-23/6, Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Từ 23/6, nắng nóng ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần. Từ chiều tối và đêm 23-25/6, khu vực này khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt. Từ 27-29/6, Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào, dông rải rác. Các tỉnh, thành từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nắng nóng cũng giảm dần từ ngày 24/6 và xảy ra mưa rào, dông rải rác lúc chiều tối và đêm các ngày từ 25/6 đến 30/6.

Tối 21/6, lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII năm 2022 được tổ chức tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Theo thông tin từ ban tổ chức, năm nay có gần 1.900 tác phẩm dự giải, trong đó có gần 1.780 tác phẩm đủ điều kiện dự vòng sơ khảo. Trong số 157 tác phẩm vào chung khảo, hội đồng chấm giải đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được: 8 giải A, 24 giải B, 46 giải C và 45 giải Khuyến khích. Các giải thưởng được trao cho 11 hạng mục, ở cả 4 loại hình: Báo in, phát thanh truyền hình, báo điện tử và ảnh báo chí. Mùa giải năm nay, Báo Tiền Phong được trao 1 giải C và 1 giải Khuyến khích. (XEM CHI TIẾT)

Chiều 21/6, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã triển khai họp khẩn và đưa ra hình thức xử lý với hai đơn vị taxi vi phạm hoạt động tại cảng. Tại cuộc họp, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất thống nhất hình thức xử lý tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hành khách bằng xe taxi tại cảng đối với hai đơn vị là công ty TNHH vận tải Saigon Taxi và công ty cổ phần vận chuyển Sài Gòn Tourist để xử lý các vi phạm liên quan. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 0h ngày 22/6 cho đến khi có thông báo mới. Theo Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, hai đơn vị này đã làm ảnh hưởng rất lớn tới uy tín, hình ảnh và thương hiệu của Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. (XEM CHI TIẾT)