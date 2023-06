Bản tin 8H: Nguyên chủ tịch xã bị khiển trách sau khi chỉ định thầu hai công trình tiền tỷ

TPO - Vi phạm của nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Khê (huyện Hải Lăng) Trương Minh Tám đến mức phải kỷ luật cảnh cáo. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn nhận khuyết điểm, con liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng, chưa có dấu hiệu trục lợi cá nhân..., ông Tám bị kỷ luật khiển trách.

Ngày 23/6, ông Lê Thế Quảng - Bí thư Huyện uỷ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị xác nhận, Ban Thường vụ Huyện uỷ Hải Lăng đã quyết định kỷ luật khiển trách ông Trương Minh Tám - nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Khê. Trước đó, tháng 4/2022, UBND xã Hải Khê có hai dự án xây lắp công trình, gồm san lấp mặt bằng khu chăn nuôi tập trung thôn Trung An có tổng mức đầu tư 1,77 tỷ đồng và điện thắp sáng đường kiểu mẫu xã và đường thôn, xã có tổng mức đầu tư 1,43 tỷ đồng. Hai công trình này do UBND xã Hải Khê làm chủ đầu tư, thuộc dự án bắt buộc phải đấu thầu vì có mức đầu tư trên 1 tỷ đồng. Thế nhưng, đại diện chủ đầu tư là ông Trương Minh Tám - Chủ tịch UBND xã Hải Khê, lại chỉ định thầu cho ông Nguyễn Hoài Thu thi công dưới danh nghĩa đội trưởng đội thi công. Ông Thu là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Hiếu Sang (xã Hải Phú, huyện Hải Lăng). Theo kết luận thanh tra của Thanh tra huyện Hải Lăng, việc không thực hiện quy trình đấu thầu là không đúng quy định. Sau đó, ông Tám có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động.

Ngày 23/6, tại kỳ họp thứ 14, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) Nghệ An biểu quyết thi hành kỷ luật Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện Nghĩa Đàn, nhiệm kỳ 2020 - 2025, bằng hình thức khiển trách; thi hành kỷ luật Chi bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, nhiệm kỳ 2022 - 2025, bằng hình thức cảnh cáo. Xem xét báo cáo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới và Chi bộ Thanh tra Sở Giao thông vận tải thuộc Đảng bộ Sở Giao thông vận tải, UBKT Tỉnh ủy nhận thấy các chi bộ trên làm giảm sút uy tín của tổ chức đảng, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật. Cùng với đó, UBKT Tỉnh ủy xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lê Viết Phú - Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường), UBND huyện Nghĩa Đàn.

Ngày 23/6, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 147 ca mắc COVID-19 mới. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.619.990 ca nhiễm. Trong ngày, có thêm 38 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.962 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 19 ca, tăng 3 ca so với ngày trước đó. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca. Ngày 22/6 có 498 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 266.466.679 liều.

Chiều 23/6, Công an tỉnh An Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Đại tá Trần Văn Cung (sinh năm 1970), Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang được Bộ Công an điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Bên cạnh đó, tại buổi lễ cũng thông báo Quyết định của Bộ Công an về việc điều động đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp; điều động đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. (XEM CHI TIẾT)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (24/6), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 50mm. Dự báo, từ hôm nay đến đêm 25/6, mưa to đến rất to tiếp tục diễn ra ở Bắc Bộ và Thanh Hóa với tổng lượng mưa từ 60-130mm, có nơi trên 200mm. Nghệ An tổng lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Trong hai ngày 26-27/6, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ mai (25/6), nắng nóng giảm dần ở Hà Tĩnh đến Phú Yên. Trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. (XEM CHI TIẾT)